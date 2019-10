18:00 Uhr

Hey, yeah, wir sind die Guten!

Am Samstag Sarah Lesch und hier am Sonntag dann OK Kid mit Sänger Jonas Schubert beim Publikumsbad in der seit Monaten ausverkauften Kantine.

Pop als politische Selbstvergewisserung: Fast ein kleines Festival mit Sarah Lesch und OK Kid in der doppelt ausverkauften Kantine.

Von Wolfgang Schütz

Das Bekenntnis thront jeweils im Herzen der beiden Konzertabende. Mögen sich die Innigkeitsandacht mit der Songwriterin Sarah Lesch am Samstagabend und die Partyekstase mit den Indie-Hip-Hopper von OK Kid am Sonntagabend sonst noch so unähnlich gewesen sein – die politische Selbstvergewisserung tönt in einer jeweils ausverkauften Kantine fast wortgleich.

Die in Leipzig lebende Sarah, wie Jonas als Frontmann der Band aus Gießen, beide Mitte 30: Er kann nicht fassen, dass man in Deutschland darüber diskutiere, ob es nicht besser sei, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen; sie kann nicht fassen, dass man dafür ins Gefängnis müsse, Menschen im Mittelmeer das Leben zu retten – aber so lange das so sei, würden sie diese ihre Bekenntnislieder weiterhin singen. Und so singt Frau Lesch ihr wütendes Heldenlied „Der Kapitän“ voll Inbrunst: „Für die Regierung warn es Illegale, / ich denke, dass es Menschen warn.“

Der OK-Kid-Sänger verweist auf die AfD

Und so singt Herr Schubert sein bitter ironisches „Gute Menschen“: „Alles nur gut gemeint, aus Angst um ihre Blutsbrüder / Sie sind das Volk, alles nur besorgte Wutbürger / Stammtisch-Modus, jetzt wird laut diskutiert / Schwarz, Rot, Grün, alles wirkt braun meliert.“ Und natürlich verweist der OK-Kid-Sänger dabei auf die AfD, die an diesem Abend bei den Landtagswahlen in Thüringen wieder über 23 Prozent errungen hat – eine Partei, über die es wie über die sie begründenden und begleitenden Bewegungen „keine zwei Meinungen geben darf“ …

Die Reaktion der knapp 300 Zuschauer ist jeweils frenetisch, unterstützend, vereinend. Hier jedenfalls scheint es ein Problem nicht zu geben, vor dem etwa Sven Regener von Element Of Crime mal gewarnt hat bei all den zunehmenden politischen Bekenntnissen auf Konzerten: dass mit solcherlei doch allzu oft bloß Wohlfeiles in Schwarz-Weiß-Parolen zur Schau gestellt werde, der Fan des jeweiligen Musikers aber doch wegen der Musik da sei und politisch manches vielleicht weniger eindeutig sehe.

Totale Einigkeit unter den bekennenden Guten

Bis auf ein paar pichelnde Plaudertypen, die die herzwarme Harmonie am Abend mit Sarah Lesch stören und auf Ansagen der Künstlerin, die etwa den stumpfen Konsum kritisiert, wenn all die Leute zu Hause vor ihren neuen Flachbildfernsehern säßen, nicht ohne Witz pöbeln: Die seligen Zuhörer hier hätten doch sicher auch alle solche Exemplare an den heimischen Wänden hängen … Ansonsten jedenfalls: totale Einigkeit unter den miteinander bekennenden Guten.

Nachdem Sarah Lesch bereits beim Brechtfestival aufgetreten ist und OK Kid beim Modular waren, ist dieses Wochenende in der Kantine damit geradezu ein kleines, inoffizielles Polit-Pop-Festival. Und mit nur zwei Konzerten ist hier ja auch ein großes Spektrum abgedeckt: Lesch serviert von mädchenhaft trällernden Ermutigungsständchen zu Lieben und Lachen, von simplem Trallala zu Ukulele, bis hin zum politischen, klassisch systemkritischen Liedermachergut, als „Testament“ an ihren Sohn etwa, begleitet mit Kontrabass, Akordeon und E-Gitarre, zu Jazz und Chanson erweitert.

Die Selbstvergewisserung ist Programm

Die auch schon Top-Ten-platzierten und vor allem bei Studenten beliebten OK Kid liefern wiederum – im Kern ein Trio, live zu fünft – vom Pop-Chanson über Elektro-Party-Indie bis zum wuchtigen Hip-Hop eine selten große Palette. Darunter auch Alltagspoetisches wie „Kaffee warm“ und „Unterwasserliebe“, haltlos Gefeiertes samt Stagediving wie „Verschwende mich“ und „Stadt ohne Meer“, darunter auch Bouncen mit „5tes Rad am Wagen“ und auch Pochen auf Eigenständigkeit mit ihrer neuen Plattform Woodkids – vor all dem aber stehen schon „Warten auf den starken Mann“ und „Lügenhits“: Bekenntnisse, mal mit Wucht, mal mit Witz.

Die politische, die ideelle Selbstvergewisserung ist bei Lesch und den Kids nicht Pose, sondern auch Programm. Aber hilft das? Oder macht es das in einer gespaltenen Gesellschaft nicht wahrscheinlicher, dass sie ihre Lieder noch sehr lange werden singen müssen?

