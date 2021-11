Historie

18:00 Uhr

Blinde Flecken in der NS-Forschung

Plus Mit dem Buch „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ erscheint erstmals eine quellenbasierte, systematische Erforschung der NS-Machtstrukturen in Schwaben.

Von Stefanie Schoene

Nicht die Führerfiguren an der Staats- und Parteispitze, die auch in den Nürnberger Prozessen oder 1962 in den ersten „Auschwitz-Prozessen“ verurteilt wurden, waren das „Dritte Reich“. Sondern ebenso die gewaltverliebten SS-Sturmführer vor Ort, in Nördlingen, die Oberpolizeiräte in Günzburg, Gauleiter, Bauernfunktionäre, ein Fischzüchter und natürlich Kommandanten und Aufseherinnen in den ungezählten schwäbischen Außenlagern des KZ Dachau. Erstmals dokumentiert Wolfgang Proske in „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer – NS-Belastete aus Nord-Schwaben und Neuburg“ 25 ausgewählte Persönlichkeiten, die mehr oder weniger zur Funktionalität des nationalsozialistischen Systems in der Region beigetragen haben.

