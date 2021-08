Höhmannhaus Augsburg

17:29 Uhr

Foto-Ausstellung "Money & Diaries": Objekte, die Erinnerungen wecken

„Ich bin kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt“ sagt der Schweizer Fotograf Ferit Kuyas. Das Sammeln und Fotografieren von Gegenständen, Tieren oder Personen, die ihm in seinem täglichen Leben begegnen, ist für ihn auch eine Möglichkeit der Selbstvergewisserung.

Plus Mit Fotografien von Alltags-Gegenständen führt Ferit Kuyas Tagebücher. Sie erzählen von persönlich Erlebtem, bei den Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Money & Diaries“ wecken sie eigene Assoziationen.

Gegenstände sind Brücken, auf denen die Erinnerung die Kluft zwischen Gegenwart und Vergangenheit überwinden kann. Ein Gefühl, ein Geruch, Geräusche werden durch scheinbar belanglose Dinge wieder zum Leben erweckt, Szenen und Situationen vor dem Vergessen bewahrt. Etwa diese skurrile Geschichte: Als der Fotograf Ferit Kuyas 1997 in Shanghai in der Auslage einer Apotheke ein getrocknetes Seepferdchen entdeckte, wollte er es unbedingt kaufen. „Es war so wunderschön, aber damit nahm ein riesiges kulturelles Missverständnis seinen Lauf“, erzählt er. Er habe sich schon ein wenig über die verhaltene Reaktion der Apothekerin gewundert, als er dann im Hinausgehen die Dolmetscherin dazu befragte, zischte sie ihm nur zu „It’s for man“. „In China gelten getrocknete Seepferdchen als Aphrodisiakum“ erzählt er und muss immer noch über diese Episode lachen.

