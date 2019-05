16:07 Uhr

Holocaust-Überlebender: Lebenslustig trotz Auschwitz

Leon Schwarzbaum überlebte das Konzentrationslager Ausschwitz. Jetzt steht er im Mittelpunkt des Dokumentarfilms „Der letzte Jolly Boy“.

Von Alois Knoller

Um halb elf kam seine Stunde: Leon Schwarzbaum setzte sich neben die Sängerin der Klezmerband „Feygele“, Christina Drexel, und gemeinsam stimmten sie das ausgelassene jiddische Trinklied „Romania, Romania“ an. Wie am Ende des Dokumentarfilms „Der letzte Jolly Boy“, der am Samstagabend im total ausverkauftem Thalia Kino als bayerische Premiere lief. Hauptakteur ist darin der inzwischen 98-jährige Schwarzbaum, ein Auschwitzüberlebender, der sich auf die Spuren seiner Jugend in Polen begibt, aber auch 2016 am Landgericht Detmold Belastungszeuge im wohl letzten Prozess gegen einen KZ-Aufseher war.

Seiner Frau hat er nie etwas erzählt über die Zeit im Lager

Man sieht Schwarzbaum sein hohes Alter nicht an. Körperlich agil und geistig hellwach gab er Antworten im Kinosaal. Wie er den Hass aus seinem Herzen vertrieben habe? „Ich habe nie gehasst. Ich wollte aber, dass die Verbrecher für die Verbrechen, die sie im KZ begangen haben, verurteilt werden.“ Hat er je seiner Frau, die er nach dem Krieg in Berlin kennengelernt hat, von den schlimmen Erfahrungen erzählt? „Niemals, aber sie hat gut verstanden, wie es mir in Auschwitz ergangen ist.“ Gemeinsam sind sie später nach Polen gefahren, dorthin, wo er aufgewachsen ist und wo er gelitten hat („mir wurde ganz mulmig“). Im Film von Hans-Erich Viet („heute wäre das Projekt nicht mehr möglich“) hat Schwarzbaum die Heimat noch einmal besucht und erfuhr, dass ein Mann sich nach 1989 sein Elternhaus „unter den Nagel gerissen“ hat und sein Gymnasium kein Dokument über sein Abitur 1939 mehr hat („die SS hat alles verbrannt“).

So geht es immer wieder: Kaum jemand rechnet damit, dass es noch einen lebenden Zeitzeugen von damals gibt: die Gymnasiasten in Bedzin, die jungen Israelis in Auschwitz, der kabarettistisch-kämpferische Rabbi Walter Rothschild. Der freundliche schmale Herr aus Berlin überrascht sie alle. Ihn selbst überraschte im Thalia die Schriftstellerin Barbara Noack, 94, die am Starnberger See lebt. Freilich: So viel Sympathie wie im Thalia gab’s nicht überall; manchmal wurde Schwarzbaum im Kino auch arg angefeindet.

Themen Folgen