Horst Thürheimer bringt das Feuer in die Kunst

Horst Thürheimers Bilder entstehen nicht nur mit Stift und Pinsel, sondern auch mit dem Bunsenbrenner. Der Harmonie setzt er Zerstörung entgegen.

Von Sybille Schiller

Dass man auf die Eröffnungsrede des Journalisten, Schriftstellers und Sinologen Tilman Spengler gespannt war, zeigte sich deutlich am Besucher-Interesse auf der Vernissage „Farbe und Feuer“ des Künstlers Horst Thürheimer im H2 Zentrum für Gegenwartskunst. Keiner wurde in seiner Erwartungshaltung enttäuscht. Sich berufend auf eine Allgemeinbildung von der Antike bis zur Gegenwart, würdigte Spengler die Kunst seines Freundes Horst Thürheimer, aber nicht ohne Seitenhiebe auf den Kunstbetrieb, auf hofhaltende Malerfürsten und den modernen Begriff des Narrativs in der Malerei.

In jedem Bild zeigt sich der Prozess der Veränderung

Thürheimer, das ist festzuhalten, brachte das Feuer ins Bild wie Prometheus das Feuer zu den Menschen. Deshalb, so Spengler, gelte es, des Künstlers Schrittfolgen durch Hinsehen analog dem Hinhören bei einer musikalischen Fuge nachvollziehen zu können. In der bildenden Kunst – das könne von allen Werken direkt abgelesen werden – gehe es stets auch um die Fantasie, mit entweder verheißungsvoller oder drohend verlaufender Zielrichtung. So zeige auch Horst Thürheimer auf jeder Zeichnung, jedem Bild den steten Veränderungsprozess, das Zerstören und das Wiederaufbauen während seiner Arbeit mit Zeichenstift, Pinsel mit Wachs und vor allem mit dem Bunsenbrenner.

Keine Tilman-Spengler-Rede ohne Querverweis nach China. Im Reich der Mitte sei es durchaus erlaubt, Kommentare unter gezeigte Bilder zu schreiben. Bei Thürheimer könnte da zu lesen sein: „Die Werke von Horst Thürheimer waren teuer, aber sie erinnern mich an Anselm Kiefer oder Cy Twombly“.

Wie wahr, denkt der Besucher, steht er vor Gemälden wie „Flur“ (Ölkreide und Feuer auf Bütten) oder „Farinelli“ (Grafit, Ölkreide und Feuer auf Papier und Holz). Doch Thürheimers eigene Handschrift bleibt dennoch einmalig, ihm geht es in seinen Bildern auch darum, der vom Betrachter oft gesuchten Harmonie in Form und Farben die Veränderung bis hin zur Zerstörung entgegenzusetzen. Direkt wahrnehmbar sind die vom Bunsenbrenner verursachten Brandflecke und Risse auf den kleinen Arbeiten der Jahre zwischen 2011 und 2019. In ihrer Prägnanz und Reduziertheit beflügeln sie die Fantasie aller genau Hinsehenden. Horst Thürheimer selbst vergleicht sein malerisches Schaffen mit dem Schreiben einer Partitur: „Manchmal ist der Malprozess sehr kurz, manchmal sehr lang.“

In seinem Vorwort zu dem von Felix Weinold erstellten Katalog nennt Christof Trepesch, Augsburgs Leiter der Kunstsammlungen und Museen, Thürheimers Weg zur Abstraktion als „Weg hin zu einer assoziativen Abstraktion“. Das bedeute, dass diese auf der „Grundlage eines gegenständlichen Repertoires entwickelt ist…“.

H2-Leiter Thomas Elsen verwies bei der Ausstellungseröffnung auch auf das Wechselspiel zwischen der „Vanitas Contemporary“-Schau im H2 über die Vergänglichkeit und Thürheimers Kabinettschau „Farbe und Feuer“.

Ausstellung „Farbe und Feuer“ im H2 Zentrum für Gegenwartskunst, Beim Glaspalast 1; geöffnet bis 3. November jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

