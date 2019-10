Im Jugendclub fing alles an

Plus Caroline Ghanipour und Holger Seitz leben als freischaffende Regisseure in Augsburg. Kennengelernt haben sie sich in Memmingen, allerdings gab es da viel Gerede.

Um den Hals trägt Holger Seitz noch eine Trillerpfeife. Er kommt im Trainingsanzug, seine Frau Caroline Ghanipour im schicken grünen Mantel. Es ist Samstag, Familientag, der Mann und die beiden Kinder waren auf dem Sportplatz. Wenn Seitz nicht gerade irgendwo inszeniert, dann kann es auch passieren, dass er als Fußballtrainer den Nachwuchs betreut.

Kurz haben sie Zeit, zu erklären, wie dieses Leben funktioniert. Seitz ist freischaffender Regisseur, Ghanipour ist freischaffende Regisseurin, ihre beiden Söhne sind acht und fünf Jahre alt. Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist da nicht immer einfach. Wenn der eine auswärts inszeniert, bleibt der andere zu Hause. Das kann auch schon einmal Härten nach sich ziehen. „Ich musste auch schon einmal drei Produktionen hintereinander absagen“, sagt Seitz, weil seine Frau gerade mit Inszenieren dran war.

Er inszeniert eine "Bieroper", sie arbeitet mit den "Bretterdiven"

In Augsburg kennt man die beiden noch aus der Zeit von Intendant Ulrich Peters. Seitz war Oberspielleiter am Haus, seine damals noch Freundin Caroline Ghanipour arbeitete öfter als Assistentin bei Seitz mit. Und als sie einmal bei Peters assistieren konnte, bekam sie ebenfalls eine feste Anstellung am Haus – als Regieassistentin. Sie inszenierte dann das erste Mal als Regisseurin am Theater das Familienstück „Urmel aus dem Eis“ (2006), das damals sensationell besucht war, wie sich Seitz erinnert.

Gerade ist Seitz dabei, eine Bieroper auf die Bühne zu bringen– eine Produktion, die auf Gastspielreise geschickt werden soll. Und Ghanipour arbeitet auch, aber nicht auswärts, sondern in Augsburg. Sie führt Regie in dem Stück „Hotel zu den zwei Welten“ von Eric-Emmanuel Schmitt. Da hat es Ghanipour mit den Bretterdiven zusammen, einer engagierten Laiengruppe, die es seit 2011 unter dem Dach der Volkshochschule Augsburg gibt.

Die Laiendarsteller sind voll bei der Sache

In diesem Jahr inszeniert Ghanipour das Stück der Bretterdiven. Im Augenblick steht kurz vor der Premiere die intensivste Zeit an. Die Regisseurin ist voll des Lobs. „Sie improvisieren gut, sie möchten arbeiten, sie kennen sich untereinander mit ihren Macken und wissen, damit umzugehen.“ Wenn der Druck in der letzten Probenphase steige, sei das von Vorteil. Manchmal wundert sie sich richtiggehend, mit welchem Eifer ihre Laiendarsteller bei der Sache sind. „Der Text ist immer da und gelernt.“ Selbst mit so etwas Schwierigem wie Pausen in der Handlung könnten die Bretterdiven ohne längeres Proben umgehen.

Seitz und Ghanipour haben die Gruppe vor zwei Jahren von Christian Beier übernommen. Für die beiden professionellen Regisseure ist es selbstverständlich, auch mit Laien zu arbeiten. Das liegt auch tief in ihrer eigenen Geschichte verankert. Kennengelernt haben sich die beiden, als Seitz am Landestheater Memmingen unter anderem für den dortigen Jugendclub verantwortlich war. Und dann schlug das nicht auf der Bühne, sondern auch im richtigen Leben Flammen. „Wir waren richtig verliebt“, sagt Seitz. Natürlich habe es viel Gerede gegeben über diese Beziehung zwischen dem Leiter des Jugendclubs und der 18-jährigen Teilnehmerin. Deshalb hat Seitz in Konsequenz auch das Landestheater Memmingen verlassen, um dem einen Riegel vorzuschieben. Allen Unkenrufen von damals zum Trotz, den Altersunterschied von 17 Jahren meistern die beiden bis heute – vor acht Jahren haben sie geheiratet.

Als die Intendanz von Ulrich Peters endete, änderte sich aus das Leben der beiden. Seitz ging mit Peters ans Gärtnerplatztheater nach München, Ghanipour nach Regensburg. Dann kamen die Kinder und änderten noch einmal das Leben der beiden. Als Peters am Gärtnerplatztheater nicht verlängert wurde und Seitz dort ebenfalls gehen musste, war er froh. „Ich hätte so keine Zeit für die Familie gehabt.“ Beide wollten am gleichen Ort leben, worauf Augsburg wieder ihr Lebensmittelpunkt wurde. Und bis heute gehen die Kinder bei allen beruflichen Entscheidungen, die sie treffen müssen, vor.

Die Premiere

Stück Die Bretterdiven bringen Eric-Emmanuel Schmitts Komödie „Hotel zu den zwei Welten“ auf die Bühne.

Ort Gespielt wird im neuen Theatersaal des Kulturhauses Abraxas.

Zeitpunkt Gegeben werden drei Vorstellungen: am 1., 2. und 3. November jeweils um 20 Uhr.

Regie Caroline Ghanapour

Mitwirkende Gabriele Hofbauer, Julia Kleiber, Julia Mossburger, Hyazintha Rogg, Tanja Suckart, Ursula Wohlfahrth, Helmut Löw, Peter Mayer-Höfer