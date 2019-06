vor 7 Min.

Im Namen Djangos: Mit Swing zur Völkerverständigung

Drei Tage lang trafen sich internationale Jazz-Größen zum Gypsy-Gipfel im Parktheater. Auch Preise wurden vergeben

Von Oliver Wolff

Im Rückblick auf vergangene Probleme leuchtet das der heutige Erfolg nur noch mehr. Vor zwei Jahren nämlich das Augsburger Festival in Erinnerung an die 1953 gestorbene, aber in der Musik unsterbliche gebliebenen Gitarrenlegende Django Reinhardt vor dem Aus. Stefan Weippert, Geschäftsführer des Kurhaus-Parktheaters, übernahm kurzerhand die Organisation. Und es sei für ihn nicht einfach gewesen, Kontakte zu den internationalen Gypsy-Jazzgrößen herzustellen, sagt er.

Aber er bekam ja Unterstützung: „Wir haben mit Sandro Roy einen jungen Musiker, der in der Szene bestens vernetzt ist.“ Entstanden ist ein Gipfeltreffen mit international renommierten Gypsy-Stars. So kamen nun Größen etwa wie Biréli Lagrène, Ismael Reinhardt oder Brady Winterstein für drei Tage nach Augsburg. Und mit ihnen ihre Fans – einer sogar aus São Paulo.

Ein untypischer Hauptpreisträger

Den Auftakt am Freitag gestaltete ein vielversprechendes Quartett: Hono Winterstein an der Rhythmusgitarre, Diego Imbert am Kontrabass, dazu improvisierten David Weiss am Akkordeon und Brady Winterstein an der Lead-Gitarre mit ihrer ganzen Virtuosität um die Wette. Später gesellten sich zwei Überraschungsgäste dazu: Pianist Danino Weiss und – etwas vorhersehbar – Geiger Sandro Roy. Der 25-jährige Augsburger hat sich in den letzten Jahren in den Gypsy-Olymp gespielt, zählt zu den gefragtesten Jazzern an der Violine. Ein Gitarrist und eine Sängerin überzeugten ebenfalls: Sara Lazerus mit einem expressivem Scat-Gesang und Biréli Lagrène mit meisterhaftem Instrumentalspiel. Lagrène wurde außerdem der Ehrenpreis des Festivals verliehen.

Tag zwei hieß erst einmal: vielfältigen Workshop-Programm. Dann aber auch: Verleihung des Hauptpreises. Der ging dieses Jahr an einen Nachwuchsstar ohne Sinti- beziehungsweise Roma-Abstammung. Der 24-Jährige Gitarrist Antoine Boyer macht seit einigen Jahren im Internet auf sich aufmerksam und zeigt sich neben dem Gypsy-Jazz auch in Pop, Rock und klassische Gitarrenliteratur versiert. Der junge Franzose komponiert selbst Fugen. Seine Interpretation von „Sound of Silence“ wurde im Kurhaus zum Gänsehautmoment. Ein würdiger, wenn auch untypischer Preisträger. Die Auszeichnung soll ein Karriereschub für den hochtalentierten Gitarristen sein, so Veranstalter Weippert: „Die Szene kann nur leben, wenn man sich erneuert.“

Es geht um mehr als Musik

Danach wurde das Programm wieder konventioneller. Das Quartett um Ismael Reinhardt spielten Gypsy-Evergreens wie den „Minor Swing“ oder „Nuages“. Zum Highlight wurden dabei Improvisationen zu „Watch what happens“ von Michel Legrand aus dem Film „Die Regenschirme von Cherbourg“. Und eindrucksvoll gelang auch eine Premiere: Lara Castiglioni tanzte im blutroten Boho-Kleid eine Choreografie mit drei weißen Tauben, die durch den Zuschauerraum flatterten – der erste Show-Act des Augsburger Festivals überhaupt.

Dieses Festival ist für Marcella Reinhardt, verwandt mit Django Reinhardt, ein wichtiges kulturelles Ereignis: „Diskriminierung und Ausgrenzung gehören immer noch zum Alltag vieler Sinti und Roma.“ Oft trauten sie sich nicht, ihre Identität preiszugeben, etwa bei der Job- oder Wohnungssuche. Die Musik sei Vorreiter für Völkerverständigung und kulturellen Austausch, so Reinhardt. Und auch Stefan Weippert betonte, dass es um mehr als ein musikalisches Vermächtnis gehe: „Angesichts der Geschichte ist es wichtig, das Festival am Leben zu halten.“ Die Begegnung mit herausragende Musiker und beeindruckenden Persönlichkeiten tut nicht nur als Gypsy-Fans gut.

