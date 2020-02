In der Metzgerei gibt es alles außer Wurst

Plus Der Verein Raumpflegekultur hat die Metzgerei zu einem Ort für alternative Kunst entwickelt. Es könnte so schön sein, wenn die Immobilie nicht verkauft worden wäre.

Haustermin in der Haunstetter Straße 23. Ein schöner, milder Wintertag, bevor der große Regen kam. Vor der „Metzgerei“ sitzen Christoph Smija und Annekatrin Gehre vom Verein Raumpflegekultur. Es könnte so schön sein. Mehr als neun Jahre ist dieser Ort, in dem es früher um Wurst und Fleisch ging, jetzt mit Kunst, Musik und Lesungen verknüpft. Was früher einmal Geschäft war, gehört heute der überaus aktiven Kreativszene in Augsburg. „Alles außer Wurst – Der Ort für alternative Kunst“ heißt es auf der Homepage.

Es ist aber nicht schön, was Smija, Gehre und dem Verein gerade droht. Die Immobilie ist verkauft worden, das Haus soll saniert werden, für die Metzgerei ist danach kein Platz mehr vorgesehen. Nur noch bis Ende April gibt es dort Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, dann ist Schluss, dann müssen Smija, Gehre und der Verein hoffen, irgendwo in Augsburg einen Ersatz für diesen Ort zu finden.

Allerdings machen sie das heute aus einer anderen Position als damals, als die Geschichte der Metzgerei 2011 mit der Designstudentin Fabienne Lange begann. Lange war Studentin an der Hochschule und verguckte sich beim täglichen Weg zum Campus in die leer stehenden Räume. Sie sprach die Eigentümerin an und belebte die Metzgerei nach 35 Jahren Leerstand wieder – als Geschäft, in dem Handgemachtes direkt von den Künstlern an die Kunden verkauft wurde. Und als Fabienne Lange Augsburg in Richtung Berlin verließ, übergab sie die Metzgerei an Smija weiter. Damals, 2013, war noch nicht ausgemacht, dass diese Geschichte sich zu einem Erfolgsmodell entwickeln würde.

Ein wohltuend alternatives Flair inmitten von Neubauten

Mit Gleichgesinnten gründete Smija ein Jahr später den Verein Raumpflegekultur. Eher zufällig kam der Verein kurz darauf noch zum Provino Club im Textilviertel, einem ehemaligen Biergarten samt Kegelbahn. Plötzlich galt es, zwei Räume mit Leben zu füllen. Und: Der Verein zerbrach an der doppelten Aufgabe nicht, sondern wuchs und etablierte sich.

Der Provino Club mit seinem Biergarten verleiht heute dem Textilviertel einen wohltuend alternativen Flair inmitten der vielen Neubauten. Und: Die neuen Bewohner des Textilviertels schätzen den Biergarten. Dazu hat sich die Metzgerei als Veranstaltungsort so etabliert, dass Smija und Gehre manchmal staunen, welche Bands dort gerne spielen würden. Der intime Rahmen, die lockere Atmosphäre und die gute Betreuung würden geschätzt, wie Gehre sagt.

Nun befindet sich der Verein Raumpflegekultur auf der Suche nach etwas Ähnlichem, einem Leerstand, der für Konzerte, Lesungen und Ausstellungen genutzt werden kann. „Wenn die Räume etwas größer als die Metzgerei sind, ist das auch gut“, sagt Smija. Dann würde der Verein wieder einen Ort auch für all diejenigen Kreativen einrichten, die zum ersten Mal die Bühne betreten, ihre Arbeiten zum ersten Mal öffentlich machen, ob nun Künstler, Schriftsteller oder Musiker. Dafür war bislang die Metzgerei eine Anlaufstelle in Augsburg.

Die Geschichte bleibt sichtbar in der Metzgerei

Untätig sind die rund 150 Vereinsmitglieder in der Zwischenzeit nicht. In Göggingen entsteht an der Gabelsberger Straße gerade etwas Neues. Ein Co-Working-Space, wie es Neudeutsch heißt, ein Ort, an dem Bürofläche auf Zeit angemietet werden kann. Zwischen Tattoo-Studio und Schönheitssalon werden Räume hergerichtet. „Zuletzt war dort ein Elektroladen“, sagt Smija.

Das veranschaulicht in Zeiten des Baubooms, mit welcher Idee der Verein an alte Immobilien herangeht. Es muss nicht immer Abriss, Neubau und teurer Verkauf sein, wie das so oft geschieht. Wenn das Alte bewahrt wird, bleibt auch die Geschichte sichtbar, sehr schön in der Metzgerei an der Haunstetter Straße zu sehen, die nie verbergen wollte, was sie einmal war.

Um diese Projekte weiter am Laufen zu halten, hat sich der Verein professionalisiert, wie Smija, der 1. Vorsitzende, erzählt. Mit Gehre gibt es eine angestellte Geschäftsführerin, die die Aktivitäten bündelt und koordiniert. Dann möchte es der Verein Raumpflegekultur sich auch bei der Stadt Augsburg um Zuschüsse für Augsburgs Live-Klubs bewerben. Vielleicht kommt noch ein glücklicher Zufall hinzu und es findet sich in Augsburg ein Ersatz für die Metzgerei in der Haunstetter Straße 23.