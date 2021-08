"Ein richtiges Orchester": Augsburger Peter Bader erklärt seine Faszination für die Orgel

Plus Die Orgel kann festlich klingen, aber auch tröstlich. Für Organist Peter Bader von St. Ulrich und Afra in Augsburg ist das Spielen auch Ausdruck seines Glaubens.

Die Königin der Instrumente wird die Orgel genannt, wegen ihrer Größe, ihrer Ausstattung und ihrer Möglichkeiten. 2021 ist sie Instrument des Jahres. Anlass für uns, in einer Serie Geschichten rund um die Orgel zu erzählen – über Organisten, besondere Instrumente und Musikstücke. Zum Auftakt haben wir mit dem Organisten Peter Bader gesprochen, dem Kirchenmusiker von St. Ulrich und Afra in Augsburg.