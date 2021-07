Interview

12:00 Uhr

Sebastian Seidel: "Ende August waren wir eigentlich pleite."

Plus Im zweiten Lockdown stand das Sensemble Theater vor dem Konkurs. Um so etwas künftig zu vermeiden, sieht der Theaterleiter jetzt die Politik in der Pflicht.

Von Richard Mayr

Eigentlich wäre 2020 für das Sensemble ja ein Grund zum Feiern gewesen. Seit 20 Jahren spielt das Theater in seinen Räumen in der Bergmühlstraße. Dann kam Corona und hat das Theater in seiner Existenz bedroht. Was ist genau passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

