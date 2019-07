vor 55 Min.

Iváns komisch-verzweifelte Suche nach einer Frau

Iván sucht das Liebesglück – auch in einem Aschram in Indien.

In Leipzig ein Dauerbrenner, in Augsburg leider nur One-Night-Stand: „Jesus“-Regisseur Cusch Jungs Gastspiel.

Von Claudius Wiedemann

Auf der Freilichtbühne am Roten Tor rockt derzeit „Jesus Christ Superstar“. Eingerichtet wurde das Webber-Musical von Cusch Jung. Der Regisseur singt darin den Part des Pilatus. Eine ganz andere Seite Jungs konnte man nun im Martini-Park erleben und genießen. Hier bot Jung mit „Iván und die Frauen“ ein kongeniales Musikkabarett, das sich im Verlauf des Abends mehr und mehr zu einem physisch höchst intensiven Ein-Personen-Stück entwickelte.

Jung ist an der Musikalischen Komödie Leipzig als Chefregisseur tätig. Dort hatte er seine überaus amüsante Ein-Personen-Musikrevue über den Junggesellen Iván schon unzählige Male vor ausverkauftem Haus gegeben. Diejenigen, die Jungs Gastspiel nun im Martini-Park miterlebten, wissen, warum die Show diesen Erfolg hat.

Das Publikum applaudiert Iván stürmisch

Iván ist Junggeselle und auf der verzweifelten Suche nach einer Frau. Hierfür reist er um den ganzen Globus, gar ins Universum. Was im Berlin des Kalten Krieges beginnt, sich über Frankreich, Russland, einen Aschram in Indien und das Flower-Power-San Francisco spannt, endet nach gut zwei Stunden auf einem Bio-Bauernhof in den Tiroler Alpen. Endlich ist Iván glücklich und das stürmisch applaudierende Publikum mit ihm.

„Iván und die Frauen“ ist weit mehr als die bloße Aneinanderreihung von Musiktiteln, in denen (nicht nur) Frauen besungen werden. Was eher lapidar mit „Michelle“ der Beatles beginnt, mündet nach und nach in voluminöse Gesangsnummern. Spätestens bei Liedern wie Bowies „Space Oddity“ sind Jungs Gesangsqualitäten offensichtlich. Und nach Cockney Rebels emotionaler Rockballade „Someone called me Sebastian“ war Jung schweißgebadet und das Publikum gänzlich elektrisiert. Und dies alles unplugged und ohne Mikro, perfekt begleitet an Flügel und E-Piano vom Australier Paul Hankinson.

Immer wieder steht die Mutter im Weg

Auf der Suche nach dem Glück steht Iván immer wieder seine Mutter Élise im Weg. Und da die gesamte Geschichte eigentlich Comedy ist, wundert es nicht, dass bei diesem musikalischen Potpourri quer durch alle Musikstile sogar Heintjes „Mama“ angestimmt wird.

Eigentlich hätte dem Konzept eine intimere Spielstätte gutgetan – ein Hoffmannkeller etwa –, doch dank Jungs vehementer Bühnenpräsenz vergisst man, dass man hier zwischen meterhohen Sichtbetonwänden sitzt. Das Staatstheater Augsburg täte gut daran, diese Suche nach dem Glück nicht als One-Night-Stand verpuffen zu lassen. „Iván und die Frauen“ besitzt das Potenzial zum Dauerbrenner der leichten Muse.

