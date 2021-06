Wolfgang Lackerschmid: Ein Musik-Urheber pocht auf die Regeln

Der Vibraphonist und Komponist ist Augsburgs Jazz-Aushängeschild. Jetzt präsentiert er sich nicht nur mit frischer CD, sondern auch in frischer Funktion.

Schön haben sie’s hier in Oberhausen nahe der Wertach, das Musiker-Paar Wolfgang Lackerschmid und Stefanie Schlesinger. Ein kleiner Hof mit Buchenschatten und Brunnen spendet Kühle, rechts davon in einem Gebäude mit alter Holzdecke das „Traumraum Tonstudio“, wo auf zwei Etagen geübt, aufgenommen und abgemischt wird, links davon das Wohnhaus.

Auf dem kleinen runden Tisch im Hof stehen Kaffee und Tee, und es liegt dort in graublauem Cover Wolfgang Lackerschmids jüngste CD „Summer Changes“ – in den USA, wo sie gepresst wurde, seit Mitte Mai erhältlich, in Europa erst Mitte Juli. Aber Lackerschmid, diese Jazz-Galionsfigur Augsburgs auf dem Vibraphon und dem sonstigen weiten, fruchtbar beackerten Schlagwerk-Feld, hat natürlich schon ein paar Exemplare zugeschickt bekommen, und wer aufmerksam hinhört, dem klingt einmal mehr Jazz der Lebens- und Spielfreude in den Ohren, aber keiner, der kunst- oder gedankenverloren wäre: Eine Chopin-Etüde blitzt in „Lemon Moon“ auf; im „Stundenwalzer“ durchwandert Lackerschmid bei systematisiertem Harmoniewechsel den Quintenzirkel. Wer’s wahrnimmt, hat seine Freude, wer’s nicht wahrnimmt auch, schon allein wegen des betörenden Glockenklangs der „Vibes“. Die Kunst der Chromatik liegt bei Lackerschmid in besten Händen, da er erklärtermaßen jedes Stück durch jede Tonart schicken kann.

Neues Altes von Lackerschmid und Chet Baker

Aufgenommen wurden die acht Kompositionen, in der Hauptsache Balladen, 2018 im „Traumraum“ zusammen mit Mark Soskin (piano), Jay Anderson (bass) und Adam Nussbaum (drums); der Lockdown bot dann reichlich Zeit zum Sortieren und Abmischen, und nun liegt „Summer Changes“ eben auf dem Tisch – bevor das US-Label Dot Time Records fortfährt, Lackerschmids alte Aufnahmen mit dem Trompeter Chet Baker neu herauszubringen, weil sie nicht mehr erhältlich sind auf dem US-Markt.

Zwei CDs davon sind bereits erschienen, und durchaus bemerkenswert ist, dass Lackerschmids Name vor dem berühmteren von Chet Baker rangiert. Verwundert nahm es der Vibraphonist zur Kenntnis und erklärt den Hintergrund: Er habe eben seinerzeit die Songs komponiert und genau dem wollte das Label Dot Time Records auch Rechnung tragen. Lackerschmid amüsiert: „Die halten mich mittlerweile auch schon für eine Legende.“

Erzeuger betörender Glockenklänge: Wolfgang Lackerschmid mit vier Schlägeln am Vibraphon. Foto: TJ Krebs

Ob Legende oder nicht: Heuer wird der in Tegernsee geborene Lackerschmid 65. Kürzer tritt er deswegen nicht: Soeben wurde er als ein Stellvertreter in den insgesamt achtköpfigen Aufsichtsrat der Musikverwertungsgesellschaft GEMA gewählt. Einst hatten diese Position mal der Komponist und Trompeter Manfred Schoof sowie der Komponist und Saxofonist Klaus Doldinger inne, danach aber war das Genre Jazz für drei Jahre nicht im Aufsichtsrat vertreten. Dies bewog Lackerschmid, engagiert seit langem in der GEMA, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Auf dass nicht nur der Jazz, sondern alle Komponisten, die für Live-Konzerte schreiben, ein Sprachrohr erhalten. Denn dies sei zuletzt zu kurz gekommen, auch infolge der Digitalisierung und vieler Musikproduktionen für Film, Werbung, Stream.

Was auf Lackerschmid genau zukommt im Aufsichtsrat, das weiß er noch nicht, da die verschiedenen Ausschüsse erst noch besetzt werden. Tätig war er im Ehrenamt schon als Vertreter für die Komponisten-Fraktion innerhalb der GEMA – aber auch in der deutschen Jazz-Union und im Bayerischen Tonkünstlerverband. Und auch hinsichtlich der neuen deutschen Urheberrechtsregelungen, jüngst im Bundestag verabschiedet, setzte er sich national und international ein.

In den USA liegen die Dinge anders

Dass das notwendig ist nicht nur im Sinne des Jazz, darüber könnte Lackerschmid, der auch als Komponist sogenannter ernster Musik sowie als Bühnen-, Film- und Schulunterrichtskomponist wirkt, ein Liedlein schlägeln auf dem Vibraphon oder Marimbaphon. Auch aus eigener Erfahrung: Auf die Frage, wie viele Standards er eigentlich komponiert habe, die jetzt regelmäßig von den Jazz-Kollegen aufgeführt und neu interpretiert werden, sagt Lackerschmid: „Das wüsste ich selber gerne. Leider ist es vor allem in den USA so, dass die Nummern eines Konzerts oft nicht gelistet werden. Mancher, der es weiß oder wissen müsste, hält sich nicht an die Urheberregeln.“

Aber nachgebohrt tippt Lackerschmid dann doch auf eine Größenordnung: Die Zahl der Songs, die immer wieder als Standards gespielt werden, dürfte sich im niedrigen zweistelligen Bereich bewegen. „Es sind vor allem die, die ich mit Chet Baker aufgenommen habe.“

Vielleicht ertönt der eine oder andere dieser Standards rückblickend auch am 19. September im Augsburger Abraxas. Dann und dort feiert Lackerschmid punktgenau seinen 65. Geburtstag. Mit von der Partie, die der Bayerische Rundfunk aufzeichnen wird, sind Bob Degen (piano), Thomas Stabenow (bass) und Michael Kersting (drums) – Lackerschmids älteste Mitstreiter für den Jazz.