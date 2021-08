Jazzsommer

vor 3 Min.

Jazztrio trotzt dem Dauerregen im Botanischen Garten

Plus Daniel Humair ist im Botanischen Garten vom Publikum tief beeindruckt. Wie als Belohnung für besondere Standfestigkeit greift er besonders tief in die Trickkiste.

Von Reinhard Köchl

„Mir fällt keine Stadt ein, in der die Leute bei so einem Wetter zu einem Jazzkonzert kommen!“ Daniel Humair, der Großmeister des europäischen Jazz und immerhin schon 82 Jahre jung, will seine Bewunderung für Augsburg am Schluss nicht mehr verbergen. Denn nicht nur die Musiker des vierten Jazz-„Sommer“–Konzerts leisten etwas, sondern auch das Publikum! Es hält im Freien aus, trotz Dauerregens und empfindlicher Kälte, bleibt sitzen, verbarrikadiert sich hinter Schirmen, lauscht, nimmt die Musik dankbar auf und erklatscht am Ende sogar noch eine Zugabe. Niemand wankt. Warum auch? Man hätte einen trotz aller Unbill famosen Abend voller Spielfreude und hinreißender Ideen verpasst, der so bis dato nur selten im diesmal herbstlich trüben Botanischen Garten über die Bühne ging.

