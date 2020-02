vor 38 Min.

Julies Traum führt sie nach New York

Die Elfjährige steht demnächst im Finale des größten Ballettwettbewerbs der Welt

Von Diana Zapf-Deniz

Es gibt kaum ein Mädchen, das nicht einmal davon geträumt hat, Ballerina zu werden. Julie Raiss aus Krumbach hat sich das bereits mit drei Jahren in den Kopf gesetzt. Als sie mit fünf Jahren den Film „First Position – Ballett ist ihr Leben“ von ihrer Tante geschenkt bekam, stand für sie fest: „Ich wollte unbedingt zum YAGP“, erinnert sich Julie. Der Youth America Grand Prix (YAGP) ist der weltweit größte Wettbewerb für junge Tänzer. Von dem Traum, daran teilzunehmen und eines der Stipendien zu ergattern, handelt der Film.

Die heute elfjährige Julie machte dies zu ihrem Traum und tanzt, seit sie sechs Jahre alt ist, in der Ballettakademie Daniel Záboj. Dazu fährt sie ihre Mutter Manuela Raiss vier Mal die Woche ins Training nach Augsburg. „Ich unterstütze meine Tochter gerne, doch die Motivation kommt von ihr ganz alleine“, betont die Mutter.

Im Dezember nahm Julie am Semifinale des YAGP in Barcelona in ihrer Altersklasse teil. „Mein Papa ist mit mir nach Spanien geflogen und hat mich die ganze Zeit begleitet“, erzählt die talentierte Tänzerin, die bereits 2016 den ersten Preis beim Internationalen Jugendtanzfestival „Tanzolymp“ in Berlin gewann. „Nervös war ich nicht, denn ich habe mich ganz auf mich konzentriert“, sagt sie. Vor einer internationalen Jury trug sie je ein Solo im klassischen und im zeitgenössischen Tanz vor.

Der zweite Platz unter 49 Teilnehmern

Mit Zábojs zeitgenössischer Choreographie „Alter Ego“ zur Thrillermusik von „Mind Heist“ von Zack Hemsey erlangte sie den zweiten Platz unter 49 Teilnehmern aus 15 verschiedenen Ländern. Von den rund 1200 Teilnehmern des Wettbewerbs schafft es nur ein Zehntel, eine Einladung für das Finale in New York zu bekommen. In Julies Altersklasse waren es sogar nur die ersten drei, die ausgewählt wurden. „Ich bin so glücklich, denn das ist ein absoluter Herzenswunsch von mir“, schwärmt das Mädchen mit strahlenden Augen.

In den Osterferien wird sie zum Finale nach New York fliegen. Zusätzlich gewann sie ein einwöchiges Stipendium an der Staatlichen Ballettschule Berlin. Ballettdirektor Záboj hält viel auf sein Ausnahmetalent: „Julie ist eine alte Seele. Sie besitzt Ästhetik, Technik und den Verstand, wie man etwas umsetzt. Was für andere schwer verständlich ist, ist für sie normal.“

Julie stehen nun alle Türen offen. Zu Hause in Krumbach besucht sie das Simpert-Kraemer-Gymnasium und spielt in ihrer Freizeit auch gerne mal Tennis. Doch am liebsten tanzt und übt sie zu Hause an ihrer Ballettstange, sieht sich Videos von Tänzerinnen an und strebt ihrem Vorbild, der Ballerina Francesca Hayward vom Royal Ballet London, nach.

