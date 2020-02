15:49 Uhr

Kabarettist geworden wegen der Arbeitszeiten

Plus Helmut Binser tritt mit seinem fünften Solo-Programm "Löwenzahn" in der Stadthalle Gersthofen auf.

Von Claudius Wiedemann

Begonnen hat Helmut A. Binser seine Kabarett-Karriere als Fahrer seiner Vorbilder Da Huawa, da Meier und i. Längst füllt er mit seinen Texten und Liedern selbst die Kleinkunsttheater. Ähnlich wie seine Kollegen Huawa & Co präsentiert Binser seine Kabarettprogramme im bayerischen Dialekt. Das kommt gut an, so jetzt in der Gersthofer Stadthalle.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Bereits die auf der Bühne aufgestellten Instrumente Gitarre und Akkordeon lassen die Musikrichtung des Abends erahnen. In Kabarettkreisen eher ungewöhnlich, so hat sich Helmut A. Binser dennoch einen Künstlernamen zugelegt. So, als wolle er nicht der Martin aus dem Bayerischen Wald sein. Doch genau davon, von seiner Heimat und seinen Mitmenschen aus dem Dorf erzählt er (auch singend). Dies in breitestem oberpfälzischen Dialekt. Das gehört zu seinen Markenzeichen ebenso wie seine dicke Hornbrille, sein schwarzes T-Shirt und sein schwarzer Porkpie-Hut. Auch nicht fehlen darf auf Binsers Bühne ein Maßkrug aus traditionellem Steingut. Dass Binser seit zehn Jahren als Musikkabarettist durch die Lande tingelt, sei kein Zufall. Sein erster Plan, als Topmodel zu arbeiten, sei lediglich am Alter gescheitert. Dann habe er mit einem Job bei der Müllabfuhr geliebäugelt – wegen der grandiosen Arbeitszeiten. „Die kamen nur alle zwei Wochen.“ Nun sei er Kabarettist. „Da musst du auch nur so zweieinhalb Stunden am Tag arbeiten.“ Dies komme seinem Traum vom Job im Landratsamt schon sehr nahe. Sein aktuelles Programm „Löwenzahn“ ist bereits sein fünftes. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Helmut Binser hat Kollegin Sara Brandhuber mitgebracht In seinen Liedern erzählt er von der Fragwürdigkeit von alkoholfreiem Bier, singt oder entwirft Szenarien privater Volksfeste mit seinen Kumpels von der freiwilligen Feuerwehr. Humor, Vortragsweise und Musikbegleitung weisen ihn als Enkel eines Fredl Fesel aus, der einst diese Form des Musikkabaretts mit etabliert hat. Als extra hat Binser Kabarettkollegin Sara Brandhuber mitgebracht. Ihre niederbayerischen Lieder fügen sich nahtlos in sein Programm. Binser zeigt sich unkompliziert, fröhlich, lebensfroh. Das heißt nicht, dass er nicht auch böse sein kann. So tauft er seine Katzen Franziskus und Benedikt, die er dann auch noch kastrieren lässt. Wenn ihm eine Zeitungskritik wieder einmal nicht taugt, kann er diese schon mal als Toilettenpapier verwenden. Wehmütig wird Binser, wenn es um den Verlust von Traditionen geht. So besingt er kurzerhand das Verschwinden der ländlichen Misthaufen als melancholisches Liebeslied. Kein Wunder, dass sich das Publikum von ihm anstecken lässt, mitklatscht und gerne mitsingt.

Themen folgen