Karl-Heinz Steffens: „Hier kann ich etwas Neues ausprobieren“

Plus Der Dirigent Karl-Heinz Steffens hat eine besondere Beziehung zu Friedberg. Die Stadt ist aus seinem Künstlerleben nicht mehr wegzudenken.

Herr Steffens, Sie leiten jetzt zum 18. Mal den Friedberger Musiksommer. Als Sie angefangen haben, waren Sie Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker, dann haben Sie die Seiten gewechselt, sind Dirigent geworden, haben die ganz großen Orchester dirigiert, gehen jetzt als Musikdirektor nach Prag, Herr Steffens, ist der Musiksommer die große Konstante in ihrem musikalischen Leben geworden?

Karl-Heinz Steffens: Manche Leute haben mir ja oft vorgeworfen, ich sei zu unstet und würde mich zu oft in meinem Leben verändern. In Wirklichkeit ist es aber schon so, dass ich nach Beständigkeit suche und einer Sache lange treu sein möchte. Friedberg ist so ein Ort. Seitdem wir als Familie dorthin gezogen waren, gab mir diese Stadt einen gewissen Halt im doch eher unsteten Künstlerleben. Dass ich jedes Jahr dorthin für eine Woche zurückkehren kann, ist für mich eigentlich nicht mehr wegzudenken.

Was bedeutet Ihnen diese Konzertreihe am Anfang Ihrer Saison?

Steffens: Nun, zuerst das Wiedersehen mit all den Freunden und Helfern, aber auch mit dem tollen Publikum. Man kann ja nach all den Jahren von einer großen Kulturfamilie sprechen. Hier kann ich richtig gute Programme vorstellen und manchmal etwas Neues ausprobieren. Wir begegnen uns immer mit Respekt und Neugier.

Wenn Sie jetzt mit der Staatsoper Prag in Friedberg proben, ist das auch ein Test des neuen Orchesters im gewohnten Umfeld?

Steffens: In der Tat hatten wir ja schon oft in Friedberg Konstellationen, welche dann später zu richtigen Künstlerfreundschaften geführt hatten, wenn Sie nur an Angela Denoke und Tal Balshai denken. Wir werden am 6. September in der Tat das allererste Konzert des Orchesters der Staatsoper Prag mit Karl-Heinz Steffens am Pult erleben. Und dies auch noch mit einer der anspruchsvollsten Sinfonien der Historie, der 4. Bruckner. Ich habe das bewusst so arrangiert, damit wir uns alle in dieser ungezwungenen Friedberger Atmosphäre so richtig frei spielen können.

In diesem Jahr haben Sie die Konzertreihe geändert. Das Gala-Konzert findet nun zum Abschluss als Matinee am Sonntagvormittag statt. Was hat Sie dazu bewogen?

Steffens: Das hat leider einen ganz banalen Grund. Samstagabends hatte René Pape bis vor ein paar Wochen noch Probe an der Berliner Staatsoper. Da wäre ein Gastspiel bei uns nicht möglich gewesen. Nun, nachdem wir dann den Sonntagstermin festgelegt hatten, änderte sich sein Terminkalender von Berlin nach Wien und er kann jetzt sogar früher nach Friedberg kommen.

Im Friedberger Musiksommer greifen Sie selbst auch immer wieder zum Instrument, ob nun beim Jazz zum Auftakt oder beim Kammermusikkonzert einen Tag darauf. Wie oft haben Sie sonst im Jahr die Gelegenheit, als Instrumentalist und nicht als Dirigent in Erscheinung zu treten?

Steffens: Nach über zwölf Jahren fast ausschließlichen Dirigierens macht mir das Klarinettespielen wieder richtig Spaß. Ich reserviere mir also jedes Jahr circa vier Wochen für Proben und Konzerte mit der Klarinette.

Wie leicht fällt Ihnen das, wieder Teil eines Ensembles zu werden?

Steffens: Das ist sehr leicht. Ich hatte dies ja 25 Jahre gemacht. Man muss nur mit den richtigen Leuten zusammen spielen, die bei den Proben nicht alles zu Tode diskutieren, dann macht Ensemble sehr viel Spaß.

Und wie viel Zeit bleibt Ihnen als gefragter und viel beschäftigter Dirigent, Ihr Instrument zu üben?

Steffens: Man muss da schon sehr diszipliniert sein. Im Älterwerden wird’s ja auch nicht leichter. Es ist wie bei allem im Leben… Von Nix kommt nix.

Herr Steffens, und jetzt noch einmal zum Programm des Friedberger Musiksommers: Worauf freuen Sie sich am meisten?

Steffens: Das werde ich ja jedes Mal gefragt… Wenn man die Programme macht, und die mache ich ja immer mit meiner Frau zusammen, dann identifiziert man sich mit jedem einzelnen Punkt sehr stark. Das ist vielleicht der Unterschied… Wir schauen nicht da drauf wie eine Konzertagentur oder so was, sondern wir sind als Beteiligte mit jeder Stückauswahl tief beschäftigt und involviert. Da gibt es keine Favoriten. Man muss ja als Interpret jedes Werk so spielen, als wäre es die ganze Welt. Sonst ist die Interpretation nicht glaubhaft.

Das Programm des Musiksommers im Überblick

Mittwoch, 4. September

Unter dem Titel „Friedberg goes Broadway“ steht das Jazzkonzert, mit dem der Friedberger Musiksommer traditionell beginnt. Unter der Leitung von Thomas Zoller ist die Friedberg All Star Big Band zu hören, die Melodien aus Broadway-Musicals der 1920er bis 60er Jahre spielt. Der Beginn ist um 20.30 Uhr in der Rothenberghalle.

Donnerstag, 5. September

Werke von Brahms, Dvorák, Eberl, Liszt sowie von Dohnányí gibt es im Rahmen „Der großen Kammermusik“ zu hören. Es musizieren Karl-Heinz Steffens, Alexander Hülshoff, Florian Barak, Nikolaus Boewer, Anne Steffens, Burak Cebi, Michal Friedländer. Der Beginn ist um 19.30 Uhr in der Rothenberghalle.

Freitag, 6. September

Der künstlerische Leiter Karl-Heinz Steffens und sein neues Orchester, das Orchester der Staatsoper Prag, sowie als Solist Radek Baborak (Horn) spielen Richard Strauss’ 1. Hornkonzert und Anton Bruckners 4. Sinfonie. Der Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Friedberg.

Samstag, 7. September

„Die musikalischen Plaudereien“, die sonst immer den Abschluss des Festivals bilden, finden nun als Soiree statt. Karl-Heinz Steffens plaudert über Komponisten und ihre Werke. Es spielen die Solisten des Festivals Werke von Brahms, Weill, Gershwin und Dvo(r)ák. Die Mitwirkenden sind Kolja Blacher, Nikolaus Boewer, Florian Barak, Radek Baborak, Burak Cebi, Michal Friedlander. Der Beginn ist um 17 Uhr in der Rothenberghalle.

Sonntag, 8. September

Das große Gala-Konzert wird in diesem Jahr zum Abschluss des Musiksommers zur Matineezeit gegeben. Das Orchester der Staatsoper Prag unter der Leitung von Karl-Heinz Steffens spielt drei sinfonische Dichtungen aus dem Zyklus „Mein Vaterland“ von Bedrich Smetana. Kolja Blacher ist als Solist in einem Werk von Mendelssohn Bartholdy zu hören. Zum großen Finale singt René Pape, einer der renommiertesten Bassisten, drei Songs aus Broadway-Musicals. (rim)

Karten für den Friedberger Musiksommer gibt es telefonisch unter 0821/60 92 99 oder per E-Mail an info@friedberger-musiksommer.de