06:00 Uhr

Kein schöner Land?

Plus Bilder aus Deutschland in der Neuen Galerie im Höhmannhaus: Ute und Werner Mahler zeigen Szenen aus Kleinstädten, Hans-Christian Schink erkundet Hinterland

Von Michael Schreiner

Ein junges Liebespaar auf dem Bürgersteig, er in Jogginghose, seine Freundin umarmend, die ernst zur Seite in die Kamera blickt. Dahinter eine Straßenflucht – verwaist, leer, kahle Straßenbäume, ordentlich geschient. Aufgenommen hat dieses Bild das Fotografenehepaar Ute und Werner Mahler, Mitbegründer der Fotoagentur „Ostkreuz“, irgendwo in einer deutschen Kleinstadt. Hier wohnt die Stille. Alles wirkt erstarrt in Zweckmäßigkeit und Übersichtlichkeit, wie auch ein anderes Foto zeigt: Eine verlassene Bushaltestelle, in der Rucksäcke stehen, Zäune, Trafokästen, leblose Hausecken. Die Bilder gehören zu einer Werkserie mit dem Titel „Kleinstadt“, aufgenommen in den Jahren 2015 bis 2018, als die Mahlers in 46 deutschen Orten fotografierten.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Es sind gewöhnliche Orte: Austauschbar, ein bisschen öde, ein bisschen hübsch, aufgeräumt, verbaut, getrimmte Hecken, Satellitenschüsseln, geparkte Autos und Straßen, auf denen nicht viel los ist. Die Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen eine Heimat, die mal eng, mal offen wirkt – aber niemals wild und abenteuerlich. Auf Ortszuschreibungen verzichten die Autoren dieser Erkundungen bewusst. Wo die Mahlers (geboren 1949 und 1950) Menschen mit ins Bild setzen – es sind immer junge Leute –, kann der Betrachter spekulieren und in den Gesten und Blicken lesen. Drei Mädels auf einer Wiese, eine trägt eine Sonnenbrille: Sie blicken forsch, sie fühlen sich nicht gefangen in ihrem Heimatort. Ein paar pubertierende Jungs in Lederjacken und feinen Stoffhosen auf einer Haustreppe, eher verkniffen schauend, von der Langeweile des Sonntags gezeichnet. Oder eine Gruppe Jugendlicher um zwei Autos mit offenen Türen, ein Treffpunkt – das Leben im Ort ist dort, wo sie sind. Zwei Fotos aus der Werkserie „Kleinstadt“ von Ute und Werner Mahler. Weite Felder, verschneite Landschaften In der Neuen Galerie im Höhmannhaus hat Daniel Blochwitz, künstlerischer Leiter der „photo Basel 2019“, unter dem Titel „Kein schöner Land“ die Kleinstadtbilder von Ute und Werner Mahler kombiniert mit Fotos von Hans-Christian Schink, der über Jahre in dünn besiedelten Landstrichen Ostdeutschlands seine Serie „Hinterland“ realisierte. Schink fotografiert in Farbe, auch wenn seine Aufnahmen von weiten Feldern, verschneiten Landschaften und Tableaus aus menschenleeren bäuerlichen Gegenden manchmal monochrom wirken. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Schinks zwischen 2012 und 2019 entstandene Bilder sind wie ein Aufatmen der Augen. Der Blick weitet sich und verliert sich am Horizont. Diese Landschaften haben nichts Majestätisches oder Spektakuläres. Touristen werden hier nicht fündig. Solches Hinterland steht kaum einmal im Vordergrund des Interesses. Hans-Christian Schink, Jahrgang 1961, zeigt wie beiläufig Spuren menschlicher Anwesenheit und Tätigkeit – Ackerfurchen, einen Misthaufen, einen Hochsitz, eine Futtertränke –, aber keine Personen. Seine Landschaften wirken autonom und zeitlos. Das Echo von Abwesenheit ist allgegenwärtig. Schink findet Strukturen, er entdeckt im Hinterland die Poesie der Natur ebenso wie die Melancholie der Verlassenheit und den unromantischen Gebrauchswert der Provinz. Die Weite kann eine schroffe Würde ausstrahlen, aber auch etwas Beklemmendes und Trostloses haben. Silos, der Faltenwurf der großen Abdeckungen von Heuballen, ein verlassener Wohnwagen: Schinks Bilder evozieren eine gewisse Erhabenheit von Mobiliar und Architektur des Verwaisten, Ländlichen. Panorama von Durchschnitts-Deutschland Gegengeschnitten und komponiert mit den Kleinstadt-Bildern von Ute und Werner Mahler zeigt die Ausstellung ein unaufgeregtes Panorama eines Durchschnitts-Deutschlands, das zwischen urbaner Verlockung und Naturidylle liegt. Nicht Berlin und Sylt, nicht München und Oberbayern – sondern das Überall und das Anderswo einer Kleinstadt. Gegenden um Altlüdersdorf, Bredenfelde, Hildebrandshagen … Die Mahlers schauen sehr genau auf die Kleinstädte. Sie denunzieren nicht, aber sie verklären auch nicht. Geschnittene Hecken, scharfe Dachkanten, gepflasterte Einfahrten, verbaute Blicke, aseptische Straßen: Hier kann sich nichts mehr entfalten, weil alles schon in einem gepflegten Endzustand ist. In deutschen Kleinstädten herrscht Ordnung – und die Unwirtlichkeit ist so domestiziert und zugerichtet, dass man sich mit ihr arrangieren kann. Bleiben? Gehen? Die Frau im Kassenhäuschen eines Rummelplatzfahrgeschäfts schaut eher gleichgültig nach draußen. Sie zieht vielleicht übermorgen weiter. Und die junge tätowierte Mutter, die die Mahlers porträtiert haben? Vielleicht fühlt sie sich aufgehoben an ihrem Ort. So wie der junge Typ im Anzug und Krawatte, der neben einem riesigen Poller an einer leeren Straßenecke steht. Gehen oder bleiben? Beides scheint möglich. Eine Kleinstadt kann groß genug sein, um auf der Welt zu bestehen. Und unter dem Himmel im Hinterland lässt sich träumen – vom Dasein wie vom Fortgehen. Laufzeit bis 15. März, Di. bis So. 10 bis 17 Uhr. Eintritt frei. Zu beiden Werkserien liegen Fotobücher vor, erschienen im Verlag „Hartmann Projects“

Themen folgen