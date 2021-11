Kino

vor 2 Min.

Ein Griesgram wird in "Eine Handvoll Wasser" wieder herzlich

Plus Der Friedberger Jakob Zapf präsentierte in Augsburg sein Filmdebüt „Eine Handvoll Wasser“ und erzählte, wie er an Jürgen Prochnow als Hauptdarsteller gekommen ist.

Von Claudius Wiedemann

Im Augsburger Thalia stand die Premiere von Jakob Zapfs Spielfilmdebüt „Eine Handvoll Wasser“ an – bei regem Publikumsinteresse sowohl am Film als auch am Autor und Regisseur. Denn Jakob Zapf hatte in Friedberg seine Kindheit und Jugend verbracht, ehe ihn das Studium nach Frankfurt führte.

