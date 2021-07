Augsburger Mozartfest: Zum Festival aus allen Richtungen Europas

Die acht Konzerte im Oktober warten mit renommierten Künstlern auf. Der thematische Schwerpunkt erhält durch Corona eine besondere Bedeutung.

Mozart gilt als Prototyp des Europäers im heutigen Sinn. Einer, der sich souverän durch Länder und Kulturen bewegt – was übrigens nicht nur Wolfgang Amadé, sondern auch sein Vater Leopold, der gebürtige Augsburger, für sich beanspruchen darf. Was liegt da näher, als ein Mozartfest unter das Motto „Mozarts Europa – Europas Mozart“ zu stellen. Umso mehr, als euro-kontinentale Belange immer ein (Aufreger-)Thema sind, und nicht zuletzt deswegen, weil dabei in Zeiten der Pandemie ganz neue Bedeutungsfacetten mitschwingen. Die vor allem Künstler betreffen: Reisen über Ländergrenzen hinweg waren lange nicht möglich, transnationaler Austausch ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit.

Trotzdem will sich das Programm des diesjährigen Augsburger Mozartfests (15. bis 29. Oktober) nicht als „Corona-Programm“ verstanden wissen, ist die thematische Grundidee doch von zeitloser Gültigkeit. Bei der Programmvorstellung seitens der Stadt betonten jedoch Simon Pickel, der Leiter des verantwortlichen Mozartbüros, und Kulturreferent Jürgen Enninger, dass sich der Mozart/Europa-Gedanke beim Festival keineswegs nur auf der Ebene der aufgeführten Werke wiederfindet, sondern vor allem in der Tatsache, dass die eingeladenen Künstler aus einer ganzen Reihe von Ländern Europas in die Mozartstadt kommen: aus Italien, England und Frankreich ebenso wie aus Tschechien und Litauen, aus Norwegen und den Niederlanden – und aus den Heimatländern der Familie Mozart sowieso.

Europa beim Mozartfest: oben das Collegium 1704 (Tschechien) und Ian Bostridge (England), unten Baiba und Lauma Skride (Litauen), Alexandre Tharaud (Frankreich) und Harriet Krigh (Niederlande).

Acht Programme umfasst das Festival, die Künstler haben allesamt internationales Format, einige von ihnen sind Weltstars. Den Auftakt am 15. Oktober macht das tschechische Collegium 1704 unter Václav Luks mit einer Werkauswahl unter dem Titel „Mozart in Prag“. Neben zwei Ouvertüren des von Mozart geschätzten Komponistenkollegen Josef Mysliveček stehen Mozarts große g-Moll-Sinfonie auf dem Programm sowie zwei große Arien (u.a. aus „Don Giovanni“), vorgetragen von der Sopranistin Mari Eriksmoen.

Von Lully bis hin zu Schubert

Zu einem Klaviertrio von Mozart gesellt sich ein ebensolches von Tschaikowsky, wenn Baiba und Lauma Skride (Violine, Klavier) aus Litauen mit der holländischen Cellistin Harriet Krijgh zusammen ein Trio bilden. Ausschließlich dem Klavier gewidmet ist das Programm am 17. Oktober, in welchem der französische Pianist Alexandre Tharaud der Wirkmächtigkeit französischer Einflüsse von Lully und Rameau auf die Musik von Mozart, Liszt und Schubert folgt.

Trägt Bearbeitungen von Volksliedern seiner heimat vor: tenor Oan Bostridge. Foto: Marco Borggreve/Mozartfest

Italienisch geprägt ist, was die Bayerische Kammerphilharmonie neben Mozarts Sinfonie Nr. 39 vorstellt, nämlich eine Reihe von Mozart-Konzertarien mit der italienischen Sopranistin Roberta Mameli (22. Oktober). Der englische Tenor Ian Bostridge trägt am 24. Oktober Bearbeitungen von Volksliedern aus Großbritannien durch Mozart und Beethoven vor, ein Konzert, in dem auch Kammermusik von Mozart und Beethoven („Gassenhauer-Trio“) erklingt. Während das Hagen Quartett am 25. Oktober zwei Mozart-Werke sowie Beethovens letztes Streichquartett musiziert. Die „Freistil“-Reihe, kuratiert wiederum von Sarah Christian und Maximilian Hornung, wartet ebenfalls mit Kammermusik auf (Quintette von Dvořák/Bartók am 26., Oktette von Mendelssohn/Enescu am 27. Oktober). Festival-Finale ist am 29. Oktober mit einem reinen Bach-Programm: Zum 300-Jahr-Jubiläum der Brandenburgischen Konzerte musiziert die Akademie für Alte Musik Berlin alle sechs in zwei Konzertblöcken.

Auch wenn Konzertveranstalter und Musiker in diesen sommerlichen Tagen wieder durchschnaufen können, zählt doch auch das Mozartfest nach den letztjährigen Absagen zu den gebrannten Kindern. Weshalb man insofern Konsequenzen gezogen hat, als man dem Publikum beim neuerlich in den Herbst verschobenen Mozartfest ab sofort zwar verbindliche Reservierungen zu festen Daten und festen Kategorien anbietet, nicht aber bestimmte Sitzplätze. Corona, das hat man von 2020 mitgenommen, kann auch den besten Planungen einen Strich durch die Rechnung machen und enormen Rückabwicklungs-Aufwand mit sich bringen. Was zum gegenwärtigen Zeitpunkt natürlich niemand an die Wand malen will.

