Klassik

vor 48 Min.

Das Klassikfestival Mozart@Augsburg kommt zurück

Plus Sieben Jahre lang hatte der Pianist Sebastian Knauer das prominent besetzte Klassikfestival Mozart@Augsburg veranstaltet. Jetzt gibt es wieder eine neue Auflage.

Von Stefan Dosch

„KV 2021“? Was, bitte, soll denn das sein, wo das Köchelverzeichnis, die meist zu KV verkürzte Liste der Werke Mozarts, doch nur bis Nummer 626 reicht, dem Requiem? Gibt es etwa Neues von Wolfgang Amadé? Nein – und ja. Das Klassikfestival Mozart@ Augsburg, das seine bis 2018 stattfindenden Programme stets mit der Kombination „KV plus Jahreszahl“ versah, aber schon vor drei Jahren keine zusammenhängende Konzertreihe mehr bot und in den beiden Folgejahren als Festival ganz stumm blieb: Dieses Mozart@Augsburg steigt in diesem Jahr – „KV 2021“ – wie ein Phönix aus der Asche empor mit sechs Konzerten im September.

