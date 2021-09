Martin Grubinger gibt sich als "Zauberkünstler" in Gersthofen die Ehre

Die Bayerische Kammerphilharmonie präsentiert den Weltklasse-Perkussionisten. In der neuen Saison spielt das Orchester noch mit weiteren namhaften Solisten.

Auch der Freund der klassischen Musik hat immer wieder sonntags die Wahl, ob er sich nun hierhin, dahin oder doch am besten dorthin ins Konzert begeben soll. Am Sonntag, 26. September, steht dabei ein Künstler auf der Auswahlliste, der in Sachen Publikumsbeliebtheit einiges in die Waagschale zu werfen hat: Der Schlagzeuger Martin Grubinger ist ein Weltstar in seinem Metier. Die Bayerische Kammerphilharmonie hat den österreichischen Schlegelwirbler als Gastsolisten verpflichtet und steht mit ihm in der – wieder voll belegbaren – Stadthalle Gersthofen auf der Bühne (20 Uhr).

Es ist der Auftakt zu den „unerhört“-Konzerten der Saison 2021/22, eine Spielzeit, die – hoffentlich – nicht wieder so zerschreddert werden möge wie im vergangenen Jahr infolge der Pandemie. Letzten Herbst litt das 30. Jubiläum der in Augsburg residierenden Bayerischen Kammerphilharmonie erheblich unter den Covid-Einschränkungen, unter anderem kam das an den Augsburger Kunstförderpreisträger Patrick T. Schäfer vergebene Auftragswerk „Vertigo Walls“ nicht zur Live-Uraufführung. Das wird jetzt in Gersthofen nachgeholt. Ebenfalls auf dem Programm am Sonntag steht Schostakowitschs Kammersinfonie op. 110a. Und Martin Grubinger? Der bespielt an diesem Abend rund 30 verschiedene Instrumente in einer Konzertkomposition des US-Amerikaners John Corigliano. „The Conjurer“ heißt das Stück – keine Frage, dass Grubinger sich darin als perkussiver Zauberkünstler zeigen wird.

Solisten der Bayerischen Kammerphilharmonie: Eine Flötistin aus Australien, ein Mandolinist aus Israel

An hochmögenden Solisten fehlt es dem Programm der Bayerischen Kammerspielharmonie auch in den weiteren Konzerten der neuen Saison nicht. Der Bariton Thomas E. Bauer, bekannt geworden auch als Initiator und Intendant des Konzerthauses Blaibach, trägt am 27. November zusammen mit dem Orchester Hanns Eislers „Ernste Gesänge“ vor. Dazu erklingen Werke von Orff („Catulli Carmina“-Suite) und Strawinsky („Apollon musagète“, Concerto in Re), alles ebenfalls dargeboten in der Stadthalle Gersthofen.

Die "unerhört"-Konzertreihe der Bayerischen Kammerphilharmonie kehrt im Januar 2022 in den Kleinen Goldenen Saal in Augsburg zurück. Foto: Christina Bleier

In Augsburgs Kleinen Goldenen Saal kehrt die „unerhört“-Reihe im Januar zurück (23.1.2022). Dann steht die australische Flötistin Ana de la Vega im Mittelpunkt mit Konzerten von Mozart und Mysliveček. Im März präsentiert sich das Orchester in Klavierquartettbesetzung mit Stücken von Mahler und Brahms (20.3.), während zum Mozartfest im Mai der Israeli Avi Avital Mandolinsolist in drei für sein Zupfinstrument arrangierten Mozart-Violinkonzerten ist (20.5.). „The Gypsy Violin“ stellt als letztes Konzert der Saison (3.7.) den Augsburger Geiger Sandro Roy in den Mittelpunkt, unter anderem mit eigenen, „Gypsy“-typischen Arrangements.

Abseits der „unerhört“-Konzerte ist die Bayerische Kammerphilharmonie in diesem Herbst noch bei zwei weiteren Gelegenheiten zu erleben. Am 17. Oktober bestreitet das Ensemble das Festkonzert im Rahmen der erstmals veranstalteten Jüdischen Kulturwoche Schwaben. Wenige Tage darauf, am 22. Oktober, spielt die Kammerphilharmonie ein Mozart gewidmetes Konzertprogramm beim diesmal im Oktober stattfindenden Mozartfest.

Lesen Sie dazu auch

Karten Geschäftsstelle der BKP, Telefon 0821/5213620. Online: kammerphilharmonie.de