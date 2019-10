vor 19 Min.

Kolumne: Ja, ich schäme mich schon!

Schämen ist für den Kabarettisten Silvano Tuiach die Tätigkeit der Stunde - fürs Fliegen genauso wie für den Burger.

Von Silvano Tuiach

Sich schämen und fremdschämen sind zur Zeit angesagte Ausdrücke. Ein Leben, ohne sich zu schämen, ist nicht mehr vorstellbar. Wenn ich mir in einem Fast-Food-Laden einen Burger „reinziehe“, muss ich mich schämen. Wegen mir wird vielleicht dieses Fleisch aus Südamerika importiert und der Regenwald zerstört. Wenn ich dann noch mit dem Auto zum Fresstempel gefahren bin, ist mein CO2-Abdruck riesig und ich muss mich in Grund und Boden schämen.

Ich habe mir im Sommer überlegt, per Flugzeug zu verreisen. Allein das Ansinnen hätte mir die Schamröte ins Gesicht treiben müssen. Wer jetzt noch mit einer Plastiktüte und Äpfeln vom Discounter durch die Gegend läuft, sollte sich ein Schild umhängen mit der Aufschrift: „Ich schäme mich, ich bin ein Ökokiller!“ In vergangenen Zeiten ging die herrschende Moral ja von der Mehrheit der Bürger aus, heute bestimmt eine Minderheit den moralischen Imperativ.

Ich fremdschäme mich für den Altkanzler Schröder

Auch das sogenannte „Fremdschämen“ ist gerade in aller Munde. Das heißt, ich soll, nein muss mich schämen wegen Unartigkeiten, die andere begehen. Ja, ich fremdschäme mich schon. Zum Beispiel für Altkanzler Gerhard Schröder, der in jedes Fettnäpfchen tritt, das vor ihm liegt. Ich schäme mich für Heidi Klum und Tom Kaulitz, die es ohne erkennbare Fähigkeiten permanent in die Gazetten schaffen. Ich schäme mich für viele deutsche Wirtschaftskapitäne, die uns China als leuchtendes Beispiel unter die Nase reiben. Und ich fremdschäme mich für die desolate Lage am Augsburger Hauptbahnhof (wie lange noch?).

Nun gut, es gibt schon einige Gründe, weshalb ich mich wirklich schämen muss. Ich trage noch immer meine Sommerschuhe, weil ich zu faul bin, sie zu putzen und in den Keller zu stellen. Ich schäme mich, weil ich noch immer mit Sommerreifen durch die Gegend fahre. Und ich schäme mich, weil ich dem lieben Nachbarn, der meinen Rasen mäht, noch immer nicht die versprochene Schokolade gebracht habe. Früher konnte man zur Beichte gehen und nach ein paar „Vaterunser“ waren unsere Schuld- und Schamgefühle wie weggeblasen. War eigentlich nicht so schlecht …

