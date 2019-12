vor 20 Min.

Kolumne: Jetzt rennen sie wieder zu Weihnachten

Unser Kabarettist Silvano Tuiach findet den Paket-Wahnsinn bedenklich. Er wartet auf den Augenblick, dass Einfamilienhäuser mit der Post verschickt werden.

Von Silvano Tuiach

Denken Sie nicht auch manchmal „ach, schon wieder Weihnachten, ich habe es zu oft erlebt, ist doch immer dasselbe“. Klar, es gibt auch viele Zeitgenossen, die diese Zeit immer wieder aufs Neue elektrisiert. Ich gehöre, ehrlich gesagt, nicht dazu. Ich freue mich immer auf den 23. Dezember. Warum? Ab diesem Tag werden die Tage wieder etwas länger, wenn auch nur um wenige Minuten.

In diesen Tagen auf die Post zu gehen, macht wahrlich keinen Spaß. In unserer Zeitung war kürzlich auf der Seite Drei ein Artikel über sogenannte „Heavy Shoppers“. Sie wurden beschrieben als junge Menschen, die von der Arbeit kommen, in die Straßenbahn einsteigen und sofort auf ihrem Smartphone alle Onlineshops durchgehen, um sich etwas zu bestellen. Das sei ihr Lebensglück.

Da ist sie also, die öko-bewusste Generation

In diesem Artikel stand auch, dass jeder zweite Heavy Shopper schon bei der Bestellung weiß, dass er sie wieder retourniert. Ja, geht’s noch? Und dass jede sechste Online- Bestellung wieder beim Versender landet. Aha, das ist also die öko-bewusste Generation. Ich bin überzeugt, dass der Warenverkehr mit Post und anderen Zulieferern in den letzten zehn Jahren um das Tausendfache angestiegen ist. Aber von den „Grünen“ habe ich da bisher keinen Protest gehört.

Und was da alles auf der Post abgeholt wird! Autoreifen, Hollywood-Schaukeln, Sofas, Gartenhäuschen, Schrankwände. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass man auch ganze Einfamilienhäuser online bestellen kann, die dann auf der Post abgeholt werden, und bei Missfallen wieder zurückgeschickt werden.

Fünf Glühwein machen aus dem Schüchternsten einen Casanova

Jetzt treffen sich die jungen Leute und die, die sich dafür halten, wieder auf dem Christkindlesmarkt. Der ist die Alternative zu den Partnerschaftsseiten à la Tinder im Internet. Fünf Glühwein machen noch aus dem Schüchternsten einen Casanova. Und auf dem Glühmarkt, wie er im Volksmund genannt wird, gibt es jetzt wieder die „lange, scharfe Rote“. Damit ist keine Frau aus dem Bismarckviertel gemeint, sondern eine circa einen Meter lange Bratwurst, die der Augsburger wie eine Schlange in den Schlund gleiten lässt.

Vielleicht haben Sie gehört, dass es in England – kein Witz – ein „Einsamkeitsministerium“ gibt. Finde ich gut. Und für die Einsamen ist Weihnachten eine besonders schlimme Zeit. So wünsche ich allen Einsamen, dass sie die Weihnachtszeit gesund hinter sich bringen. Und allen meinen Lesern ein geruhsames Weihnachten.

