Kolumne: Lösen E-Scooter wirklich das Verkehrsproblem?

Der Kabarettist Silvano Tuiach glaubt nicht, dass die batteriebetriebenen Flitzer die Staus in den Städten verringern. Dafür könnte ganz anderes passieren.

Von Silvano Tuiach

Oft heißt es, der Staat sei unflexibel, stur und dem Neuen gegenüber nicht aufgeschlossen. Aber manchmal öffnet der Staat sein Herz sogar gegenüber verrückten Ideen und nimmt diese in seine Gesetzgebung auf. So geschehen bei der Regelung der hippen E-Scooter, denen eine Riesenzukunft vorausgesagt wird. Im Radio kam die Meldung, „der Staat“ erwarte, dass der überhandnehmende Autoverkehr in unseren Städten durch die E-Roller entlastet würde. Aber da sind Zweifel angebracht.

Blicke ich zwischen zehn Uhr vormittags und 16 Uhr am Nachmittag in die Autos, sehe ich sehr viele männliche Rentner oder Rentnerehepaare, sehe ich viele junge Mütter mit ihren Kleinkindern und einige Leute mit Lieferwagen und ähnlichen Fahrzeugen, die gewerblich unterwegs sind. Die erwähnten älteren Mitbürger fahren zum Discounter, zum Arzt oder zum Tanken. Schwer vorstellbar, dass die Omas und Opas diese Fahrten künftig mit E-Scootern unternehmen.

Ich rechne mit 1000 verletzen Senioren

Die jungen Frauen fahren mit ihren Kleinkindern ins Café und werden auch nicht auf den E-Roller umsteigen. Und ob der Flugzeugbauer, der in Welden wohnt, zu seinem Arbeitsplatz bei Premium Aerotec künftig den E-Roller nimmt? Da müsste er morgens ja um fünf Uhr von zu Hause weg und wäre erst um sieben Uhr wieder im trauten Heim.

Durch die E-Scooter wird kein Auto weniger in den überfüllten Innenstädten unterwegs sein. In Metropolen wie Paris oder Berlin mag es ja jede Menge Hipster geben, die dieses Verkehrsmittel benützen werden, aber diese „Young Urban Professionals“ sind in Augsburg mit der Lupe zu suchen. Würden die E-Scooter tatsächlich Schule machen, würde ich mit 1000 verletzten Senioren täglich im Bundesgebiet rechnen.

Auch der Fahrradweg ist keine geeignete Spur für diese Zeitgeistdinger. Fahren Sie doch mal mit dem Rad vom Pferseer Schlössle zum Hauptbahnhof. Da gibt es 50 Meter Fahrradweg, dann 60 Meter direkt auf der Hauptstraße, dann wieder 60 Meter Fahrradweg und so weiter. Der Platz zwischen dem Gehsteig und den Straßenbahnschienen beträgt 40 Zentimeter. Wie sollen da Radfahrer und E-Roller hineinpassen? Und ob die 14-Jährigen den Konflikt – hier E-Scooter, dort das Handy – meistern können, bezweifle ich. Also, der Kampf um die paar Quadratmeter Asphalt kann beginnen, „Survival Of The Fittest“, die Notaufnahmen stellen sich schon darauf ein.

