Kolumne: Partnersuche in Augsburg oder die Weizenkenner

Eine Bekannte hat dem Kabarettisten Silvano Tuiach erzählt, wie das in Augsburg mit den Partnerbörsen so läuft. Alles fängt in Bäckerei-Cafés an.

Von Silvano Tuiach

Letztens las ich einen Artikel über Männer und Frauen, dass etwa 95 Prozent der Augsburger Männer auf Internet-Partnersuchforen ihren Beruf als Geschäftsinhaber, Direktor oder Manager angeben. Das bestätigte mir jetzt eine Bekannte, 48, seit einigen Jahren geschieden. Seit Jahren sucht sie im Augsburger Raum einen neuen Partner.

Ihre Treffen laufen ziemlich oft nach dem gleichen Muster ab. Die Essenseinladung zum Kennenlernen – meist am späten Vormittag – finden auf Wunsch der Männer stets in Bäckerei-Cafés statt. In ein richtiges Restaurant, so die Dame, sei sie noch nie eingeladen worden. Der letzte Aspirant stellte sich als Charly vor und bestellte sich gleich mal ein Weizen bzw. Woiza.

Gegen eine finanzielle Beteiligung darf sie in Geschäft einsteigen

Auf die Frage, welchen Beruf er ausübe, sagte Charly, er habe eine Firma. Dann fragte sie ihn (besagte Dame ist schon auch auf Wohlstand aus), wie viele Angestellte er habe. Darauf Charly: „I bin alloi, woisch Handwerk.“ Es stellte sich heraus, dass „Charly“, der inzwischen sein zweites Weizen bestellt hatte, Schuhbändel repariert. Und er fügte hinzu: „I mach alles selber, Marketing, Controlling, Advertising.“ „Finanziell läuft’s super“ sagte er und meinte, sie könne gegen eine gewisse finanzielle Beteiligung in sein Geschäft einsteigen.

Ein anderer Suchender stellte sich als „Manni“ vor. Auch er bestellte zuerst ein Weizen und gab als Beruf Geschäftsmann an, „Import und Export“. Was er importiere und exportiere, gab Manni nicht preis. Zum zweiten Weizen bestellte Manni zwei Butterbrezen und ließ sie sich geräuschvoll schmecken. Das dicke Ende kam beim Bezahlen. Manni gestand, dass er seinen Geldbeutel zu Hause habe liegen lassen, und fragte, ob sie ihm das Geld auslegen könne. Bei der Verabschiedung auf dem Parkplatz sah sie noch, wie Manni in ein Auto stieg, das wahrlich schon bessere Tage gesehen hatte. Meine Bekannte meinte jetzt, der erwünschte neue Partner müsse ja nicht unbedingt ein Geschäftsinhaber sein…

