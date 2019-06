vor 50 Min.

Kolumne: So leben die Augsburger im Jahr 2040

Der Kabarettist Silvano Tuiach unternimmt einen Ausflug ins Jahr 2040: Das Große Haus wird dann gerade wieder eröffnet, über die Linie 5 immer noch diskutiert.

Von Silvano Tuiach

Leider werden ja einige von uns dieses Datum gar nicht mehr miterleben dürfen, es sei denn, die Medizin macht in den nächsten Jahren (Stichwort neue Uniklinik!) dermaßen Fortschritte, dass 110-Jährige zum normalen Stadtbild gehören werden. Ich habe mich jetzt, wo im Textilmuseum eine große Ausstellung zum Thema läuft, auch gefragt, wie Augsburg im Jahr 2040 aussehen wird. Werden wir dann in den Straßen der Stadt noch das hierzulande bevorzugte „Hochschwäbisch“ hören, wird es noch Augsburger geben, die mit der Stroaßaba etwas lautlich anfangen können?

Aber genug schwarzgemalt. Das Staatstheater hat 2040 allen Grund zum Feiern – es kann das generalsanierte Große Haus mit Pomp und Prunk wiedereröffnen. Einziger Wermutstropfen: Die Generalsanierung hat es ganz knapp nicht geschafft, die Kosten der Elbphilharmonie in Hamburg zu knacken.

Außerdem bekommt die Stadt Augsburg von der Gesellschaft für Deutsche Sprache einen Preis für den wohlklingendsten Bus-Bahnhof des Landes: Fuggerboulevard.

Im Jahr 2040 geht das Verfahren für die Linie 5 in eine weitere Runde. Die Anwohner, die erfolgreich gegen die Trassen über die Holzbachstraße und die Rosenaustraße mobil gemacht haben – und es zwischenzeitlich sogar mit zweistelligen Ergebnissen in den Stadtrat geschafft haben, torpedieren den Plan, die Trasse über Göggingen und die Wellenburger Allee an die Ackermannstraße und die Uniklinik zu führen. Wohingegen die Stadtwerke weiterhin versprechen: Die Linie 5 kann 2050 eingeweiht werden.

Gut möglich, dass bis zum Jahr 2040 auch der Alkoholismus aus der Gesellschaft verbannt ist. Als Erinnerung an die blaue alte Zeit wird am Helmut-Haller-Platz dafür die Statue „Der alte Säufer“ errichtet. Und auf dem Rathausplatz muss der Augustus-Brunnen weichen – dort steht jetzt eine vier Meter hohe Replik des „Königs von Augsburgs“.

Am Augsburger Flughafen, dem klimafreundlichsten Bayerns, herrscht Hochkonjunktur. Dort stehen die Flugtaxis aufgereiht nebeneinander. Und von Süden her verdunkelt sich jeden Morgen der Himmel, wenn die Paket-Drohnen von den großen Logistikzentren an der B17 ausschwärmen und die Stadt mit Post, Pizzas und Paketen aller Art versorgen.

Natürlich bezahlen wir im Supermarkt nicht mehr mit Bargeld, Karte oder Handy, sondern mit einem Gesichtserkennungsprogramm. Und Verbraucherberater raten der schnell wachsenden Ü-100-Bevölkerung in der Stadt, dass die nachwachsenden Haifischzähne auch im Alter absolut unbedenklich zu nutzen sind – also ab in den Sondermüll mit den Dritten.

Nur ein Problem ist auch 2040 nicht gelöst: Augsburg löst in diesem Jahr nämlich Berlin als Baustellenhauptstadt Deutschlands ab!

