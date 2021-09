Comedian Özcan Cosar: „Sind Deutsche im Saal?“

Plus Provokation ist oft Mittel der Erkenntnis, das zeigt der Kabarettist einmal mehr bei seinem Auftritt in Augsburg. Humor kommt deshalb noch lange nicht zu kurz.

Das überwiegend junge Publikum kennt ihn und mag ihn. Er brauchte nur auf die Bühne des Kongress am Park zu laufen, schon brandet ihm tosender Applaus und Pfeifen entgegen: Comedian Özcan Cosar war nach eineinhalb Jahren mit seiner Show „Cosar Nostra“ über deutsche und türkische Befindlichkeiten wieder da. „Sind hier überhaupt Deutsche im Saal?“, fragte er zu Beginn. Das war durchaus so, die meisten aber dürften wie Cosar selbst türkischer Abstammung gewesen sein und sich zwischen diesen zwei Welten bewegen.