Fatoni auf der Freilichtbühne: Vom Schauspieler zum Rapper

Plus Vor einigen Jahren trat er hier mit dem Theater Augsburg auf. Jetzt stellte Fatoni mit Edgar Wasser das gemeinsame neue Album vor. Und hat die Nase vorn.

Zum „Delirium“ hatten sie gerufen, die beiden Münchener Rapper Fatoni und Edgar Wasser. Die gleichnamige Tour führte sie unter anderem auf die Augsburger Freilichtbühne, ein bekanntes Terrain für Fatoni. Denn als Schauspieler hatte er diese Location vor einigen Jahren bereits bespielt.