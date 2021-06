Fest des Grooves im Gaswerksommer

Tanzbein können sie auch: Bläser der Augsburger Philharmoniker begleiten eine Rap-Kombo und das Jazz-Ensemble "Hathi", dann leuchtet Liennes Stern auf.

Es gibt die bösen Buben im Rap – die Glücksspieler, Morphiumdealer und Schläger. Und es gibt die Guten im Rap – die Wortspieler, Endorphindealer und Tänzer. Letztere kommen gerne mit eigener Band. Die Rapper Der Laute Gast, Mr Feat und NR4 der Augsburger Blindspot- und Rapatoi-Crew fragten „Was geht denn?“, und die Band antwortete auf der Gaswerkbühne: „Hier geht so einiges.“

Organist Tom Jahn, Schlagzeuger Tilman Herpichböhm und Jan Kiesewetter am Tenorsaxophon bringen unter dem Namen Hathi seit gefühlt 1920 das Tanzbein in den Jazz, und für die „Brechtbühne un/plugged“ nahmen sie vier Bläser der Augsburger Philharmoniker an die Hand und versprachen: Tanzbein könnt auch ihr.

Symphonische Posaunensoli, Düsenjet-Raps, massive Bläsersätze, verrückte Professor-Orgel und dicke Beats vom Analogschlagzeug im Sitzen zu bestaunen, ist wie ausgehungert durch Absperrband vom kalten Buffet abgehalten zu werden. Aber lieber Tänzer im Sitzen vor einer Bühne als Bürger, die auf Wände starren. Genres sind was für Theoretiker, Schubladen was für Betonköpfe, hier vereinigt sich Klassik, Jazz und Hip-Hop zu einem Fest des Grooves und zur Quintessenz der Musik: aufeinander hören und zusammen spielen.

Sängerin Lienne malt ein Dutzend Gemälde in den Abendhimmel

R’n’B-Sängerin Lienne tritt seit Anfang an mit zwei Geigen, einem Cello und einem Kontrabass auf, Streicher ist sie also gewohnt. Am Sonntag verdoppelte sie mithilfe weiterer Philharmoniker die Stärke ihrer Band. Die zehn Musikerinnen und Musiker auf der Bühne bereiten ihr eine Leinwand, auf der die Sängerin mit der stimmlichen Farbpalette eines großen Meisters ein Dutzend Gemälde in den Abendhimmel malt. Sie umfasst alle Emotionen und Schattierungen, ihre Stimme ist zart und voller Kraft, sie glänzt wie der Abendstern und strahlt wie die Sonne.

Die Beats sind schlau und die Streicherarrangements von Nick Herrmann betätigen ununterbrochen den Knopf im Brustkorb, auf dem steht: „Für Gänsehaut drücken Sie bitte hier.“ Es ist durchaus möglich, dass man Lienne nicht mehr oft auf einer so kleinen Bühne sehen kann, denn sie hat die Songs, die Stimme, die Ausstrahlung und die Attitüde, um sehr groß zu werden. Vor ihrem Song „Born Equal“ sagt sie, dass alle Menschen gleich sind, egal wie sie aussehen, woran sie glauben oder woher sie kommen. Das ist eine einfache, aber wichtige Aussage, und die zahlreich erschienenen Menschen vor der Bühne stimmen durch spontan aufbrandendem Applaus zu.

Doch ein ganz klein wenig ist Lienne dann doch anders, denn sie singt einfach besser als der Rest. Dieser von Girisha Fernando kuratierte Abend zeigte einmal mehr eindrucksvoll, was für eine vitale und über alle Grenzen hinaus zusammenarbeitende Kulturlandschaft diese Stadt hat. Man sollte gut auf sie aufpassen, denn sie ist nicht selbstverständlich.