Klassik-Open-Air: Ein ganzer Abend Musik aus elf Akkorden

Plus Beim Klassik Open Air, das auf dem Elias-Holl-Platz stattfindet, pulsiert das aufgeführte Werk „18!“ – auch dank Tanz und Videos. Das Publikum trotzt dabei dem Regen.

Der Regen war kein Hindernis. Stetig fallende Tropfen mit ihrem dunklen Klang auf den Regenschirmen reihten sich ein in die soghafte Wirkung des sanften Pulsierens der Musik. Gut 250 Zuhörer trotzten tapfer dem nassen Wetter beim Eröffnungskonzert des Klassik Open Air auf dem Elias-Holl-Platz mit Steve Reichs Avantgarde-Klassiker „Music for Eighteen Musicians“, kurz „18!“.