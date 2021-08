Konzert

17:50 Uhr

Spider Murphy Gang auf der Freilichtbühne: Rock'n'Roll in Flipflops

Plus Die Spider Murphy Gang begeistert auf der Freilichtbühne mit Unplugged-Varianten ihrer Songs. Und belegt damit, dass auch die leisere Seite der Starkstrommusik Charme besitzt.

Von Josef Karg

Wenn man an Rock’n’Roll denkt, fallen einem normalerweise zunächst einmal Begriffe ein wie laute Musik, Ekstase oder Rebellion. Man denkt an Freiheit, Aufbruch und Abenteuer. Wer das erwartete, könnte in diesem Abend enttäuscht worden sein. Denn all das konnte (und wollte) die Spider Murphy Gang nicht liefern. Aber wie auch? Und vor allem: warum überhaupt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

