Mit Rhythmus in Trance versetzt: Jazzband Fazer besucht Gaswerksommer

Plus Die Jazzcombo Fazer aus München kommt zum Finale des Gaswerksommers. Sie sagen: „Wir freuen uns, hier zu sein, und lügen heute nicht.“ Und man glaubt es ihnen.

Im Portugiesischen gibt es einen sehr schönen Ausdruck für das schwer zu fassende Gefühl des bittersüßen Gemütszustands, für das Erleben von Glück und Traurigkeit zur selben Zeit. Saudade heißt er, in Brasilien ist ihm mit dem 30. Januar sogar ein eigener Tag gewidmet. Für den City Club war am 15. März 2020 Saudade-Tag, als aufgrund von bekannten Umständen das Konzert des Münchner Jazzquintetts Fazer abgesagt werden musste. Vielleicht ahnte da schon der eine oder die andere, dass noch viele Absagen folgen sollten.