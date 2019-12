vor 4 Min.

Konzert in Augsburg: Rockband "Eisbrecher" heizt zu Weihnachten ein

Im Spectrum sorgen die Band "Eisbrecher" und ihr Augsburger Sänger für einen tollen Abend. Welche Rolle bayerische Marschmusik und der Sepplhut dabei spielen.

Von Wolfgang Langner

Wenn Alex Wesselsky, ausgestattet mit Sepplhut und Lederhose, zu den Klängen zünftiger bayerischer Marschmusik im Spectrum einläuft, dann wird es, man sollte es nicht glauben, langsam Weihnachten. Es ist schon Tradition, dass der gebürtige Augsburger kurz vor dem Fest in seiner Heimatstadt die Fans mit einer Show beschert. Eine Show, die es in sich hat und die aus zwei Teilen besteht.

Da ist zum einen das Adventssingen mit seinem Bandkollegen Jürgen Plangger, das man unter der Rubrik "satirische Weihnachten" einordnen muss und dann folgt schließlich der eigentliche Höhepunkt, der Auftritt seiner Band "Eisbrecher", die mit ihren letzten beiden Alben "Die Hölle muss warten" und "Sturmfahrt" mit zwei goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde.

Im Publikum ist auch die Mutter von "Eisbrecher"-Sänger Wesselsky

Im launigen ersten Teil spielen sich Wesselsky und Plangger verbal die Bälle zu und Lieder wie "O Tannenbaum" oder "Oh du Fröhliche", hört man da mit ganzen Ohren. Dass dabei auch mal mit "Tränen lügen nicht" ein Deutscher Schlager dazwischen rutscht ist kein Problem. Für die Fans ohnehin nicht. Die haben ihre Gaudi und gröhlen lauthals mit. Das Spectrum war gerammelt voll. Seit vielen Monaten ist diese Veranstaltung ausverkauft. Unter den Fans befindet sich auch die Mama von Alex Wesselsky, die der 51-Jährige, wie es sich für einen anständigen Sohn gehört, auch begrüßt und sie dem Publikum vorstellt (Mama, wink amol").

Zwischendrin werfen Wesselsky und Plangger immer wieder mal knuddelige Plüsch-Eisbären ins Publikum, die das Maskottchen der Band symbolisieren. Im zweiten Teil wird es dann laut und hart. Neben Wesselsky und Plangger sind jetzt auch Gitarrist Rupert Keplinger, Leadgitarrist Noel Pix und Schlagzeuger Achim Färber mit an Bord. Seit dem Jahr 2003 gibt es jetzt diese deutsche Formation und da gibt es natürlich in zwei Stunden etliches aufzuarbeiten.

Konzert in Augsburg: "Eisbrecher" sparen nicht mit Zugaben

"Eisbrecher" starten schließlich mit einem echten Rockhammer. Mit dem Titel "Verrückt", zu dem es im Internet ein richtig starkes Video gibt, heizen die fünf Herren ihren Fans von Beginn an ein. Natürlich verteilt Wesselsky auch Streicheleinheiten an seine Anhänger und er spricht davon, dass es bei "Eisbrecher"-Konzerten noch nie Ausschreitungen gab und dass dies auch die "nächsten 100 Jahre so bleiben darf." Es ist durchaus ein witziges Völkchen, aber vor allem ein friedliches, dass die Band im Laufe der Jahre um sich geschart hat. Ohne "Eisbrecher"-Utensilien kommt da kaum noch einer aus. Die Schiffermütze die Wesselsky bei seinen Auftritten trägt, hat bei den Fans ebenso Kultstatus, wie die Eisbären, die in sämtlichen Variationen zu sehen sind.

Die Band spult auf dem Podium mit viel Spaß ihr Pensum ab. Das kraftvolle "This is deutsch" kommt ebenso zum Einsatz wie "Willkommen im Nichts", "Prototyp", "Schwarze Witwe" oder "Antikörper." Es wird schließlich ein langer Abschied, weil "Eisbrecher" auch nicht mit Zugaben sparen. Spätestens da schmelzen "Eisbrecher" und die Fans zu einer Einheit zusammen. "Du bist ein Miststück, du bist ein Stück Mist", singt Wesselsky mit einem 700-köpfigen Chor im Hintergrund. Auch "Eisbrechers" derzeit letzter Hit "Was ist hier los", befindet sich im Zugabteil. Zu den Klängen von Freddy Quinns "Junge, komm bald wieder", verabschiedet sich die Band. Die Fans waren begeistert - Wesselskys Mama ebenso.

