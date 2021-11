Konzert in Augsburg

Zu Gast in Leopold Mozarts musikalischem Zimmertheater

Plus Im neu gestalteten Leopold Mozart Haus wurde jetzt das "Kleine Zimmertheater" mit einem Konzert eingeweiht. Drei Komponisten schufen dafür Musikstücke.

Von Gerlinde Knoller

Die Konzertwelt in Augsburg ist um ein Kleinod reicher geworden: Mit einem Konzertabend zu Ehren des 300. Geburtstags von Leopold Mozart – eigentlich schon der 302., aber pandemiebedingt fiel der Termin immer aus – wurde das neu gestaltete „Kleine Zimmertheater“ im Leopold Mozart Haus eingeweiht. Die Augsburger Pianistin Stefanie Knauer spielte am Stein-Hammerflügel Auftragswerke von zeitgenössischen Komponisten. Je ein Klavierstück hatten die Komponisten Richard Heller, Wolfgang Lackerschmid, Cornelius Hirsch und Karl F. Gerber zu Ehren von Leopold Mozart, der am 19. November 1719 in eben diesem ehemaligen Handwerkerhaus geboren ist, geschrieben. Dies geschah im Auftrag der Deutschen Mozart-Gesellschaft und des Mozartbüros der Stadt Augsburg. Zur Uraufführung waren auch fast alle Komponisten zugegen – und sichtlich darüber erfreut, wie Stefanie Knauer diesen Werken Leben einhauchte.

