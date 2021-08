Konzert in Augsburg

15:01 Uhr

Zum Friedensfest: Klänge voll weltlicher Freude und spiritueller Tiefe

"Soli deo gloria" - nur zum Ruhm Gottes - ist das Motto von Bachs Musik. Die Kirche St. Anna in Augsburg war dafür der passende Rahmen.

Plus In der Annakirche in Augsburg überzeugten Vokalinterpreten wie Instrumentalisten unter der Leitung von Christian Bartnen mit einem Bach-Programm.

Von Manfred Engelhardt

Allumfassend begreift Bach die Musik. „Soli deo gloria“ – nur zum Ruhm Gottes – steht über seinen Werken. Das Konzert zum Friedensfest in St. Anna vereinte weltliche Freude, spirituelle Tiefe, Kunstgenuss. Geleitet von Christian Barthen überzeugten die Capella St. Anna, das Münchner Bach-Trompetenensemble, der Motettenchor Augsburg sowie vier Solisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen