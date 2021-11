Konzert in Gersthofen

18:00 Uhr

Konzert mit Dreiviertelblut: Bayernsound, garantiert folklorefrei

Die sonore Stimme von Sänger Sebastian Horn prägt den Sound der oberbayerischen Band Dreiviertelblut, doch um ihn herum sitzen Vollblutmusiker, die beim Konzert in der Stadthalle Gersthofen mit Soli an ihren Instrumenten glänzen.

Plus Mit der Musik zur Serie „Oktoberfest 1900“ wurde die Band Dreiviertelblut bekannt. In der Stadthalle Gersthofen versetzt sie das Publikum in gute Laune, obwohl ihre Lieder melancholisch sind.

Von Claudius Wiedemann

Musik in bayerischer und österreichischer Mundart ist seit längerem en vogue. Dafür stehen Gruppen wie La Brass Banda, Formationen wie Seiler und Speer oder Sänger wie Hubert von Goisern. Seit beinahe zehn Jahren findet sich in dieser musikalischen Nische auch die Band Dreiviertelblut. Nach der Corona-Pause konnten die Fans Dreiviertelblut jetzt mit ihrem Programm „Diskothek Maria Elend“ in der Stadthalle Gersthofen erleben.

