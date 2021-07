Konzerte im Fronhof

vor 32 Min.

Augsburger Konzerte im Fronhof: So waren die beiden ersten Abende

Plus Schöne Stimmen prägen die sommerliche Atmosphäre der Opern-Highlights. Der grandiose Cellist Maximilian Hornung entschädigt für den Umzug der Orchester-Gala nach Heilig Kreuz.

Von Manfred Engelhardt

„Petrus meint es heuer mit uns besonders gut“ – mit mehrdeutiger Ironie reagierte Wilhelm Walz in der Orchestergala I am Samstag gelassen auf die unterschiedlichen Wetterbedingungen für die Konzerte im Fronhof. Da war den ganzen Tag über klar, dass das Publikum statt im Open-Air-Fronhof wegen Dauerregens nach evangelisch Heilig Kreuz pilgern musste. Doch der Festivalleiter hatte auch die positiven Seiten gemeint: Die Akustik lässt dort das rein künstlerische Ergebnis steigern – der grandiose Cellist Maximilian Hornung und die SUK Symphony Prag wussten es zu schätzen. Andererseits gab es zuvor in der eröffnenden Operngala am Freitag zum wunderbar sommerlich warm dämmernden Abend jede Menge Atmosphäre mit schönen Stimmen und Szenen.

