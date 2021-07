Konzerte in Augsburg

vor 16 Min.

Festival der Kulturen startet mit viel Begeisterung und neuen Eindrücken

Plus Der Auftakt des Festivals der Kulturen im Augsburger Annahof war ein voller Erfolg. Auch dank eines Musikers aus Gambia mit einem ungewöhnlichen Instrument.

Von Sören Becker

Wer das Auftaktkonzert des Festivals der Kulturen am Donnerstag im Annahof besucht hat, hat ein neues Wort gelernt: Kora. Dabei handelt es sich um ein westafrikanisches Instrument. Es sieht aus wie eine Mischung aus Harfe und Gitarre und hört sich auch so an. Gespielt wurde es von Mjalisuso, der das Instrument mit mitreißenden Melodien aus seiner Heimat zum Klingen brachte. Der Gambier sollte eigentlich nur das Augsburger Jazzpop-Duo Mount Adige (Lotte und Paul Etschberger) beim Auftaktkonzert zum Festival der Kulturen unterstützen, lieferte aber mit seinen beiden Liedern die Highlights des Abends ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen