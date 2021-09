Konzertkritik

So klingen Helden bei Schwabens Orchesternachwuchs

Plus Nach langer Corona-Pause musizierten sie jetzt wieder gemeinsam: Zum Augsburger Auftritt des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters.

Von Manfred Engelhardt

Mit einem ungewöhnlichen Programm überraschte das Schwäbische Jugendsinfonieorchester. „Helden“ war der Abend betitelt. Die Geschichtsbewussten denken dabei an die griechischen oder germanischen Mythen, die Älteren (Kinogänger) an den gleichnamigen O.-W.-Fischer-Kult Film aus den 50ern nach Shaw, die Jüngeren an Netflix und Action. Und Carolin Nordmeyer dachte an Richard Wagner, Mauricio Kagel und Ludwig van Beethoven. Deren unterschiedliche Helden gaben der Dirigentin und ihrem jungen Ensemble am Sonntagabend ausgiebig Gelegenheit, sein musikalisch-instrumentales Talent im Kongress am Park vorzuführen.

