Künstler, die ihre Freiheit suchten

Plus Elf Maler und Bildhauer aus den Jahrgängen 1944/45 zeigen sich im Kulturhaus Abraxas mit sehr individuellen Arbeiten.

Geboren 1944/45. Das bedeutet, die Kindheit in den Ruinen des Krieges zu verbringen, Die Ernüchterung und Neuorientierung der Großen zu erleben. Und nicht zuletzt die Chancen einer neuen Zeit zu ergreifen. Elf Künstlern dieser Jahrgänge erweist der Berufsverband Bildender Künstler (BBK) derzeit seine Reverenz in seiner Abraxas-Kunsthalle.

Eine markante Überschrift setzt Annedore Dorn mit ihren Collagen zum ersten Satz des Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Zwanzig Mal variiert sie in kalligrafischen schwarz-grau-weißen Schichtungen diese Aussage in ihrem Hauptwerk. Ferner zaubert sie durchscheinende Bildgründe wie hinter einem Schleier aus mürbem Stoff und wohltuende, lebensfrohe lindgrüne Kompositionen.

Bei Hansjürgen Gartner steht der Mensch als Individuum im Mittelpunkt. Gartner belässt es bei Konturen und Licht, er wahrt das Geheimnis. Exemplarisch wird dies in dem zarten Blatt „Wie ein buddhistischer Mönch“, das ein vergeistigtes Porträt zeigt. Von ähnlicher Zartheit ist sein Selbstporträt. Immer spürt man den Moment der Flüchtigkeit.

Johanna Hoffmeister befreit in ihrer Malerei die Farbe. Im Fluss von Schichtung entstehen ihre abstrakten Kompositionen, lebendig, dynamisch und doch sensitiv in der Farbsetzung. Elisabeth Röder liebt das Fließende. Sie führt in zweifarbigen Drucken in den Dschungel hinein und malt Bilder, als blicke sie aus einem Satelliten auf den blauen Planeten. Wie gotische Kirchenfenster, so wirken die streng geschichteten Informel-Gemälde Wolfgang Wachters. Es sind die klaren, starken Farben, die hier faszinieren.

Hans Wiedemann hat ebenfalls keine fertigen Bilder im Kopf, wenn er die ästhetischen Qualitäten einer Idee, Empfindung oder Quintessenz erkundet. Bildergeschichten können sich ergeben oder Texturen wie aus uralten Schriften. Recht finster wirken die Bilder Rosemarie Schneids, auch wenn sie wie Ausblicke in eine bessere Welt als das „Plastizän“ kräftige Farbeinschlüsse zeigen. Alltägliche Geräte wie Teller kann sie wunderbar mystifizieren. Friederike Klotz faszinieren Lichtspiegelungen, eingefangen in Fotografien, deren Linien und Formen sie ergänzt und poetisch collagiert.

Der Frieden als Gesinnung

Rita Maria Mayer sucht das Wesentliche in ihren Terrakotta-Skulpturen. Ihre Jetzt-Menschen drängen sich erwartungsvoll auf einem Boot, doch jeder für sich in gläserner Hülle und beziehungslos zueinander. Der Frieden als Gesinnung erscheint ihr als ein fragiles Kartenhaus, das leicht aus dem Gleichgewicht gerät. Wie anders baut Hansjürgen Vogel seine Metallskulpturen auf. Wie aus einem Science-Fiction-Film wirken diese Maschinenwesen, die durchaus tierische Züge tragen, etwa ein Nashorn oder ein Löwe. Herrlich melancholisch die Komposition einer Bronzefigur mit einem Segelgebilde: „Der König trauert“.

Bei Thomas Weil flimmert die Wand. Der Architekt beschäftigt sich mit Mustern, Flächen und Linien, die er in vielen Wiederholungen aufs große Format ausbreitet.

Hoch anzurechnen ist dem BBK, dass er seine Jahrgänge-Ausstellung trotz erstmals nicht gewährtem Zuschuss des bayerischen Kunstministeriums samt dem von Gaby Fischer ansprechend gestaltetem Katalog (10 Euro) realisierte. „Wir fühlen uns unseren Künstlern gegenüber verpflichtet, eine einmal gemachte Zusage einzuhalten“, sagt BBK-Vorsitzender Norbert Kiening dazu. Auf die Mithilfe von Josef Zankl und Hannes Goulon kann er sich bei der Konzeption immer verlassen.

Laufzeit bis 23. Februar, geöffnet Di. bis So. von 14 bis 18 Uhr.