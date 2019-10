12:30 Uhr

Kuhn Fu klingt wahnsinnig - mit der Betonung auf "Wahn"

Eine Berliner Formation eröffnet mit jeder Menge Spaß die neuen Mittwochssessions im Jazzclub Augsburg.

Von Sebastian Kraus

Völlig verrückt startet die neue Reihe des Jazzclubs Augsburg, in der künftig erlesene Bands für schmales Geld einmal im Monat mittwochs zu hören sind. Swing, Blues und Abseitiges haben die formidablen Booker des Clubs zusammengestellt, alles ist erlaubt. Genau das ist das Motto der verrückten Berliner Band Kuhn Fu am ersten Termin. Sie liefert gleich einen gewichtigen Grund, sich den Mittwoch mit Konzertterminen im Kalender künftig rot anzustreichen.

Der Opener „Nosferatu“ klingt wie ein Stück, das ein diabolisch grinsender Frank Zappa als Albtraum für Herz und mit Gummizelle verfasst hat. Dazu spielt die multinationale Combo ihren Jazz so entspannt wie Musiker, die gerade auf einem Kaktus kauen, während sie sich mit einer Käsereibe die Kopfhaut massieren. Mit anderen Worten: So wie man es sich wünscht. Der Protagonist ist zweifelsohne Songwriter und Bandleader Christian Kühn, ein sympathisch manischer Gitarrist, der trotz Punk-Attitüde keine Scheu vor progressiven Solis hat und mit Wort und Ton dem leider spärlichen, dafür umso euphorischeren Publikum das Fürchten lehrt.

Mitzählen kann niemand, aufhören zu nicken kann trotzdem keiner

Seine Nervenheilanstaltsaura wird eingefangen von Bassist Esat Ekincioglu. Dieser hat eine Brille, eine Glatze und einen Bogen und animiert zusammen mit Schlagzeuger George Hadow zum unkoordinierten Kopfnicken. Mitzählen kann niemand, aber aufhören zu nicken kann trotzdem keiner angesichts des mitreißenden Sounds. Ziv Taubenfeld versteht sein Instrument, die Bassklarinette, als Spaßklarinette.

Diese Band zelebriert ausufernde Unzurechnungsfähigkeit gewürzt mit einer ordentlichen Prise Kurzweil. Alles kann, darf und muss passieren: Jazz, Funk, Oper und Metal. Die Kompositionen sind wahnsinnig progressiv und dabei wahnsinnig eingängig, mit der Betonung auf Wahn. Kuhn Fu gestalten ihre Tour zum aktuellen, unglaublicherweise an einem Tag aufgenommenen Album „Chain the Snake“ als Albtraum aus Hypnose und Paranoia, der so großen Spaß macht, dass man hofft, der Wecker würde niemals klingeln.

