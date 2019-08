vor 24 Min.

Kultur aus Oberhausen: Woher diese Straßennamen kommen

Plus In Straßennamen überliefert sich Ortsgeschichte - von den Zollern bis zu einem Tunnel. Dort gab es auch ein Viertel, in dem anfangs nur durchnummeriert wurde

Von Wilfried Matzke

137 Straßen und Plätze von Oberhausen tragen einen amtlichen Namen. Jenseits der praktischen Aspekte der Adressierung und Orientierung steckt in diesen Bezeichnungen einiges an Ortsgeschichte. Der Stadtteil ist historisch zweigeteilt. Er setzt sich seit 1911 zusammen aus der dörflichen Marktgemeinde Oberhausen und der auf Augsburger Territorium entstandenen Arbeitervorstadt „Links der Wertach“, auch Hettenbachvorstadt genannt. In Oberhausen verwendete man bereits im 19. Jahrhundert volkstümliche Straßennamen, wie die Schmiedgasse, nun Mennwarthstraße nach einem Augsburger Stifter. Die amtliche Straßenbenennung wurde in der Marktgemeinde im Jahr 1909 eingeführt. Zuvor waren die damaligen 541 Anwesen durchnummeriert.

Schon zwei Jahre später mit der Eingemeindung 1911 mussten 24 der 37 Straßen wegen gleichlautender oder ähnlicher Bezeichnungen im alten Augsburger Stadtgebiet umbenannt werden. So machte man aus der Karlsstraße nach Prinz Karl von Bayern die Zollernstraße nach dem Bischof Graf von Zollern. Erhalten blieb unter anderem die Kapellenstraße nach einer dortigen Kapelle. Zahllose Augsburger erblickten im Josefinum unter der Adresse Kapellenstraße 30 das Licht der Welt. Das selbstständige Oberhausen konnte sogar einen Rathausplatz vorweisen. Das ehemalige Rathaus ist 2015 abgebrochen worden Hier nördlich der Kirche St. Peter und Paul befand sich das Rathaus. Mit der Eingemeindung 1911 verlor das Gebäude seine Funktion. Die Hausnummern vom Rathausplatz wurden der Hirblinger Straße zugeschlagen. Das ehemalige Rathaus ist 2015 abgebrochen worden. Nach der Eingemeindung von Oberhausen benannte man die sieben Straßen in dem Wohnquartier südlich der Schuhfabrik nach berühmten Tonkünstlern. Man spricht noch heute vom „Komponistenviertel“. Zwei Oberhauser Straßen erinnern an den römischen Ursprung, nämlich die Augustastraße und die Zirbelstraße. Bis zu den südlichen Augsburger Eingemeindungen 1972 besaß Oberhausen eine Bahnstraße, nun Petelstraße nach einem Augsburger Bildhauer. Die Straße verwies auf den alten Oberhauser Bahnhof, der sich bis 1932 zwischen den Gleisen nördlich der Ulmer Straße befand. Der Zugang erfolgte durch einen Tunnel zwischen der Bahnstraße und der Tunnelstraße. Auf die einst neue Bebauung zwischen dem Ortskern und dem Bahnhof von 1844 verweist die Neuhäuserstraße. Oberhausen besitzt auch Straßennamen mit unklarer Namensherkunft, wie die Schweizerstraße. Namensgeber waren auch Augsburger Handwerker, Kaufleute und Künstler Die Vorstadt „Links der Wertach“ entstand ab 1860 als Arbeiterquartier, wobei die ersten 31 Straßen durchnummeriert wurden. Erst im Jahr 1908 erfolgte eine richtige Benennung. Namensgeber für diese 31 Straßen waren Augsburger Handwerker, Kaufleute und Künstler. So erinnert die „Straße Nr. 1“ nun an Günther Zainer, der im Jahr 1467 die erste Augsburger Druckerei gründete. Auch drei Pioniere der Welterbe-Wasserwirtschaft des 15. und 16. Jahrhunderts würdigte man. Sie heißen Leopold Karg, Hans Felber und Matthäus Schaller. Die beiden Wertach-Fußgängerbrücken, Drentwettsteg und Seitzsteg, nennen sich entsprechend den zuführenden Straßen. Sie verweisen auf die Goldschmiedefamilie Drentwett und den Weber-Zunftmeister Mang Seitz. Die aktuellste Straßenbenennung ist der Oberhauser Friedensplatz für die neu gestaltete Freifläche zwischen den Kirchen St. Joseph und St. Johannes. „Dieser hochwertige Platz soll das Miteinander im Stadtteil fördern“, kann man im Stadtratsbeschluss nachlesen. Zwei andere neuere Benennungen dürften ebenfalls den Stadtteil prägen. Es handelt sich um den Helmut-Haller-Platz nach dem Fußball-Idol und um die Adresse Am Alten Gaswerk für das herausragende Industriedenkmal. *** Wilfried Matzke leitet das für die Adressierung zuständige Geodatenamt der Stadt Augsburg. Der Diplom-Ingenieur der Geodäsie beschäftigt sich gerne mit der Geschichte der Straßenbenennung und Hausnummerierung.

