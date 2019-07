20.07.2019

Kultur aus Oberhausen

Am 30. Juli geht’s los

Auch in diesem Sommer stellt unsere Kulturredaktion wieder Schreibtische und Stühle für sechs Wochen in den öffentlichen Stadtraum. Nach Lechhausen, dem Hochfeld, Kriegshaber und zuletzt im vergangenen Jahr Haunstetten ist das Ziel in diesem Jahr Oberhausen. Ab 30. Juli werden die Kulturredakteure Richard Mayr und Michael Schreiner draußen vor Ort sein – und zwar auf dem Platz vor der Werner Egk Schule. Während der Sommerferien heißt es dort jeden Dienstag von 14 bis 18 Uhr: Kultur aus Oberhausen.

Sechs Wochen lang wird unser mobiler Schreibtisch wieder Treffpunkt und Veranstaltungsort – und ein Forum für den Gedankenaustausch. Wir hören zu – und wir berichten von jedem Dienstag auf einer Seite „Feuilleton extra“, was unsere Gäste und Besucher zu sagen haben zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben in diesem multikulturellen, spannenden, sich rasant wandelnden Stadtteil Oberhausen. Bald mehr aus Oberhausen! (mls)

Themen Folgen