vor 58 Min.

Augsburgs Staats- und Stadtbibliothek findet unentdeckte Illustrationen im Bestand

Plus Während der Corona-Pause sichtete Augsburgs Staats- und Stadtbibliothek die Bestände nach unentdeckten Illustrationen. Und wurde fündig.

Von Alois Knoller

Was nützen schöne, rare Bücher, wenn sie außer den Bibliothekaren kaum jemand kennt? Sie schlummern in den Regalen den Schlaf der Jahrhunderte. Diesem Schicksal hat die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg wieder einen Teil ihrer einzigartigen Sammlung entrissen. Während der Corona-Pause gingen Direktor Karl-Georg Pfändtner und sein Team daran, die illuminierten Handschriften der Bibliotheken des Bankiers Halder und der Familie von Stetten sowie ihre Augustana-Bestände für die Forschung besser zu erschließen. Bislang existierten nur knappe Einträge im Findbuch und gelegentlich eine Beschreibung in einem Ausstellungskatalog.

