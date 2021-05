Kunst

Bilder von Christoph Dittrich versetzen die Augsburger Moritzkirche in Schwingung

Dort, wo einmal die Apostelfiguren in Nischen standen, hängen nun die großformatigen Gemälde von Christoph Dittrich in der Moritzkirche.

Plus Der Künstler Christoph Dittrich akzentuiert St. Moritz mit seinen großformatigen Gemälden. In ihren Farben und ihrer Tiefenwirkung beleben sie die streng weiße Architektur.

Von Alois Knoller

Auf den ersten Blick wirken diese Bilder wie Trauben, Eiergelege oder Blüten. Gemalt in einer schillernden Farbigkeit mit einer starken Ausstrahlung – vielleicht gerade deswegen, weil die Motive nicht so eindeutig bestimmbar sind. Auf jeden Fall nehmen sie den Kirchenraum in St. Moritz mit einer selbstverständlichen Bestimmtheit ein, als wären sie immer schon da gewesen. Von „Interferenzen“ spricht der Künstler Christoph Dittrich. Wechselwirkungen sind sowohl in den Bildern selbst wahrzunehmen als auch in den Gemälden mit der puren, weißen Architektur der Moritzkirche.

