vor 5 Min.

Kunst, die das Schicksal gnädig stimmen will

„Magie vom Dach der Welt“ zeigt Jahrtausende alte Objekte aus dem tibetischen Kulturraum im Schaezlerpalais

Wenn man über Tibet redet, hat man sofort Bilder im Kopf – Bilder ganz unterschiedlicher Art: von den Gipfeln mächtiger Achttausender auf dem „Dach der Welt“, vom lächelnden Dalai Lama, von den bunten Gebetsfähnchen. Wer über Tibet redet, kommt aber auch nicht am anhaltenden Konflikt des Landes mit seinem großen Nachbarn China vorbei, an Unterdrückung und Leid der Bevölkerung, am Schmerz der in aller Welt lebenden Vertriebenen. Nicht zuletzt ist Tibet auch eine Projektionsfläche für westliche Vorstellungen von Erleuchtung.

Einen Blick auf die Jahrtausende alte Kultur des tibetischen Großreichs, das mit Teilen Chinas, Indiens, der Mongolei, Bhutans und des Iran einen riesigen Raum in Zentralasien umfasste, wirft nun die Ausstellung „Magie vom Dach der Welt“ im Schaezlerpalais. Sie ist – wie schon bei drei vorherigen Ausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Museum in Schloss Wernigerode entstanden. Dort war sie bereits im Frühjahr letzten Jahres zu sehen. 100 Objekte zeugen von der Geisteswelt eines Kulturkreises, der seine Artefakte stets auch mit den magischen Aspekten seiner Religion verband.

Ein zentrale Rolle spiel das Jadegestein

Den Weg in den zweiten Stock weisen im Treppenhaus des Schaezlerpalais die bunten Fähnchen mit den geflügelten Windpferden, einem Symbol, das für die Erfüllung von Wünschen steht. Wie der Drache, die Lotusblüte und die Schlange ist es ein im tibetischen Kulturkreis häufig verwendetes Symbol, das viele der in der Barockgalerie ausgestellten Objekte ziert: archäologische Streufunde, Zeremonienschals, Kultfiguren, Schmuck und Gebrauchsgegenstände aus der Zeit zwischen dem ersten Jahrtausend vor Christus bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie künden von der Naturverbundenheit und Spiritualität eines Nomadenvolkes, das selbst Alltagsgegenstände wie Trinkgefäße und Besteck aufwändigst mit Abbildungen heiliger Wesen und Zeichen, mit Edelsteinen, Silber und Perlen verzierte, um das Schicksal gnädig zu stimmen und sich den göttlichen Schutz vor den Gefahren des Alltags zu sichern. Eine zentrale Rolle spielt dabei Jadegestein. Immer wieder leuchtet es dem Besucher der Ausstellung in verschiedensten Grün- und Türkisschattierungen entgegen, denn nach den Vorstellungen der Tibeter hat es eine reinigende Wirkung, macht Gifte unwirksam und kann Krankheiten heilen. Oft kamen die faustgroßen Brocken auf Märkten auch als Zahlungsmittel zum Einsatz.

Zusammengestellt von einem der Kenner des Kulturraum

Unglaublich filigrane Details auf Armreifen, Börsen und Kultfiguren zeugen von einer hoch entwickelten Handwerkskunst. Sie finden sich auch auf einer Reitgarnitur oder den „´ba ´khug“ und „me-icags“. Das sind Börsen aus Leder, die am Gürtel befestigt wurden. Selbst deren Rückseite ist gestaltet, weil die zum Träger hin zeigende Seite für die magische Bedeutung ebenso wichtig ist wie die zur Schau getragene Vorderseite. In sogenannten Feuerschlägertäschchen befinden sich getrockneter Rindenbast oder Zunderschwamm, die mit der eisernen Unterseite des Täschchens entfacht werden.

Eine besondere Bedeutung kommen den Thog-Icags zu, verzierten Metallplatten, die die Götter auf die Erde schicken. Die Menschen tragen sie auch heute noch um den Oberarm geschnallt, um sich auf Pilgerreisen zu schützen. Dazu gibt es speziell angefertigte „ga´ u“ – Kästchen – in denen diese aufbewahrt werden.

Zusammengestellt hat die Ausstellung Hans Weihreter, einer der profundesten Kenner dieses Kulturraumes. Jahrzehntelang bereiste er die Gegend, lernte die Sprache der Menschen und zog mit den Nomaden umher. Von ihm stammen auch die ausführlichen Texte zu jedem der Exponate im Katalog. Zu einem Prachtband wird der Katalog durch die Fotografien von Janos Stekovics, die viele der Objekte in Nahaufnahmen und faszinierenden Details zeigen.

Ausstellung „Magie vom Dach der Welt“ – Der tibetische Kulturraum im spiegel seiner Kunst läuft bis 10. November im Schaezlerpalais und ist täglich außer Montag geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Der Katalog kostet 24,80 Euro.

Themen Folgen