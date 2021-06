Kunst im öffentlichen Raum

Ein fliegendes Schwein als künstlerischer Glücksfall

Plus Über den originellen Entwurf eines Kunstwerks für den Hochschul-Campus in Schüles Fabrikschloss gab es einst heftige Dskussionen.

Von Alois Knoller

Nanu: Ein geflügeltes Schweinchen liegt windschnittig in der Luft. Halt gibt dem scheinbar flugfähigen Tier lediglich ein Trinkröhrchen, das direkt in den rosa Blütenkelch einer aus dem Boden gewachsenen Pflanze reicht. Leicht wie ein Kolibri saugt das fliegende Schwein den Nektar aus der Tiefe der üppigen Blüte, die umschlossen von gefiederten blaugrünen Blättern auf einem standhaften Stängel ruht. Es steht in der zentralen Hofachse der ehemaligen Schüle’schen Kattunfabrik am Roten Tor, die, von Grund auf erneuert, der Hochschule für angewandte Wissenschaft heute als zweiter Campus dient.

