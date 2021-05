Kunst im öffentlichen Raum

18:02 Uhr

Jakobsbrunnen in Augsburg: Drei ermattete Pilger auf der Rast

Plus Für seinen Augsburger Jakobsbrunnen schuf der Worpsweder Bildhauer Bernd Altenstein ein detailreiches Ensemble. Manches daran wirkt allerdings disparat.

Von Alois Knoller

Der Jakobsweg erlebte gerade eine Renaissance, als vor St. Jakob 1994 der Pilgerbrunnen von Prof. Bernd Altenstein aufgestellt wurde. Die ganze Verkehrsinsel am Ostchor der Kirche stand ihm zur Verfügung, und entsprechend raumgreifend legte der Bildhauer aus Worpswede sein Ensemble an. Der Pilgerpatron erhöht auf einer Säule, eine Dreiergruppe am Wasserbassin und dann noch der ruhende Hund auf einem abseits platzierten Sockel.

