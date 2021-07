Skulptur in Augsburg wird oft als Ablage missbraucht

Es war und ist ein Trauerspiel: Die Lothar-Fischer-Bronze im Färbergässchen wird nicht als Skulptur, sondern als Mülleimer wahrgenommen.

Es war und ist ein Trauerspiel. Dreimaliger Besuch der Lothar-Fischer-Bronze im Färbergässchen nahe Königsplatz ergab in den vergangenen Wochen: Zweimal McDonald-Müll im Schoß der Figur oder auf dem Sockel, zweimal Bauarbeiter-Gerätschaften auf und rund um die Figur (siehe Foto). Rücksichtnahmen: Fehlanzeige – wie bei anderen Augsburger Brunnen(-figuren) mehr oder weniger regelmäßig auch.

Die Lothar-Fischer-Bronze im Färbergässchen: eine Brunnenfigur? Ja, das war sie tatsächlich einmal. Als Anfang der 1980er Jahre das Färbergässchen neu gestaltet wurde, auch weil die Kreissparkasse anbaute und Parkplätze wegfielen, da schlug Konrad Oberländer, Galerist und dann auch Buchhändler im Färbergässchen vor, den kleinen Platz vor einem rückversetzten Haus mit einer Plastik aus der Hand des renommierten Bildhauers Lothar Fischer (1933 – 2004) zu verschönern. Die Kreissparkasse, damals mit Konrad Oberländer auch in Form der Ausstellungsserie „Nationale der Zeichnung“ verbunden, biss an und erwarb den weiblichen Torso (1983/84), der bis heute dort sein Leben mehr fristet als feiert.

Am Anfang war die Skulptur Teil eines Brunnens

In den Anfangsjahren erhob sich der Torso also über einem Brunnenbecken, aber dieses wurde – nach zunächst geduldiger Pflege – dann doch desillusioniert trocken gelegt, weil immer und immer wieder McDonald-Verpackungen darin schwammen. Dass die Figur bis heute nicht automatisch als schützenswert begriffen wird, davon berichtet auch ein mündlich überlieferter Zwischenfall aus dem Färbergässchen: Eine junge Mutter, vorübergehend, beschimpft das Kunstwerk respektive den Künstler mit den Worten: Dies sei ja mal wieder typisch frauenfeindlich – eine Frau ohne Kopf! So erinnert sich jedenfalls Irene Oberländer, Witwe Konrad Oberländers.

Dabei gibt es Torsi, männliche wie weibliche, antike wie moderne, in Hülle und Fülle; dabei gab Lothar Fischer, documenta-Teilnehmer 1964, so manchem öffentlichen Raum in Deutschland – im übertragenen Sinne – ein Gesicht, ein figuratives Bildwerk zum Zentrum. Vergleichbar mit dem weiblichen Torso im Färbergässchen ist beispielsweise der große sitzende weibliche Torso, der vor der Kunsthalle Dominikanerkirche in Osnabrück aufgestellt wurde – und auch jener in Münchens Herzog-Wilhelm-Straße. Zusammen mit u.a. Heimrad Prem, Helmut Sturm und Hans Peter Zimmer hatte Lothar Fischer schon 1957 die bedeutende Münchner Künstlergruppe SPUR gegründet, also bevor er 1959 Stipendiat der Villa Massimo in Rom wurde. Von 1975 bis 1997 dann lehrte Fischer als Professor an der Universität der Künste Berlin.

Mehrfach ist Lothar Fischer in München vertreten

Über 40 Plastiken im öffentlichen Raum deutscher Städte – Menschen- und Tierdarstellungen – listet ein Werkverzeichnis Fischers, darunter auch ein Sitzendes Paar der Universität Augsburg und die Große Sitzende Hülle der Hessing-Klinik Göggingen. Mehrfach ist Fischer auch in München vertreten; und in Neumarkt/Oberpfalz, wo der vielfach Ausgezeichnete aufwuchs, zeigt und verwaltet ein ihm gewidmetes Museum einen Großteil seines Nachlasses. Es kombiniert die Plastiken immer wieder mit Bildhauerarbeiten anderer Künstler. Derzeit ist dort eine Helmut-Sturm-Schau zu sehen.

Mittlerweile ist die Fischer-Plastik im Färbergässchen aus dem Besitz der Kreissparkasse in das Eigentum der Anrainer-Familie Seitz übergegangen. Man wünscht ihr mit den elegant gelängten Oberschenkeln, dass sie von Augsburger Bürgern und Handwerkern geachtet wird.

