Kunst in Augsburg

vor 24 Min.

KunstGang: Kunstbummel durch die Augsburger Innenstadt

Plus Eine Ausstellung in Augsburger Leerständen und Schaufenstern präsentiert 18 Künstlerinnen und Künstler. Der KunstGang hat aber auch ein solidarisches Anliegen.

Von Sebastian Kraus

Die Augsburgblume kennen alle. Elegant schwingt sie ihren schlanken, schwarzen Stiel über Zigarettenautomaten und Zweckbaufassaden und sie hat es mittlerweile sogar auf ein Bieretikett geschafft. Und verschaffte ihrem Erfinder Berni McQueen allerhand Scherereien. Denn das Strafgesetzbuch unterscheidet nicht zwischen Schmierereien und Kunst und das Gesetz sieht in den Werken von BRNZN, so McQueens Sprayername, den Straftatbestand der Sachbeschädigung erfüllt. Also sorgt sich McQueen nun hinter den Mauern der JVA um die Kultur der Stadt, und in seinen Gedanken erblühen Ideen, so wie seine Blume vor einigen Jahren an allen Ecken der Stadt erblühte.

